(geniş haber)- ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU DAVASINDA KARAR

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Aralarında ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay\'ın da bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davası 5 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca\'ya \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan 4\'er yıl 2\'şer ay hapis cezası verdi. Sanık Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanıklar Ferdi Özer ve Şeref Deniz katıldı. Başka suçtan tutuklu sanıklar Mehmet Akgün ile Necati Fidan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken 6 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Davaya ilişkin görüşü sorulan savcı, daha önce hazırladığı mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savcı, yakalanan firari sanıklarından Mehmet Akgün ile ilgili ek mütalaasını okudu. Mütalaada, sanık Akgün\'ün diğer sanıklardan Şeref Deniz\'e ait Şişli\'deki evde 4 ay kaldığı, polislerce arama yapılan bu evde 4.4 gram kokain ve 2.5 gram esrar ele geçirildiğini belirtilerek, \"Zincirleme şekilde uyuşturucu ticareti yapmak\" suçundan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu sanığın \"Suç örgütü üyeliği\" suçundan ise beraati talep edildi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanıklar, beraatlerini talep ettiler. Sanıklardan oyuncu Yusuf Hakan Akgün\'ün avukatı Erol Şahin, mütalaanın maddi gerçeklere aykırı olarak hazırlandığını belirterek \"Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca\'ya \'Uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan hapis cezası isteniyor. Aynı konumda bulunan müvekkilime ise \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan ceza isteniyor. Aynı konumda oldukları için benim müvekkilime de \'Uyuşturucu kullanmak\' suçundan ceza istenmelidir\" dedi. Sanıklardan Ergun Taş\'ın avukatı ise, \"Müvekkilim, Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile aynı dizide oynamıştır. Aynı yerde beraber uyuşturucu kullanmıştır. Ama onlara uyuşturucu kullanmaktan ceza istenirken, müvekkilime uyuşturucu ticareti yapmak suçundan ceza isteniyor. Böyle bir farklılık olmamalıdır, müvekkilime de \'uyuşturucu kullanmak\' suçundan ceza istenmesi gerekir\" diye konuştu. Söz alan Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren\'in avukatları ise müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini, beraat kararı verilmemesi durumunda CMK\'nın 231. maddesinde yer alan lehe hükümlerinin (erteleme) uygulanarak bir cezaya hükmolunmasını talep etti.

YAKLAŞIK İKİ SAATLİK ARANIN ARDINDAN KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, son savunmaların ardından kararını açıklamak üzere ara verdi. Yaklaşık iki saatlik aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.

CENK EREN\'E 6 YIL 3 AY HAPİS

Kararda, asıl adı Yüksel Venedik olan sanık Cenk Eren\'e \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan önce 5 yıl hapis cezası verildi. Ancak uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Bu ceza ise sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle sonuç olarak 6 yıl 3 ay hapse indirildi. Eren\'e 100 lira da adli para cezası verildi.

ÇAĞATAY ULUSOY, GİZEM KARACA\'NIN ARASINDA BULUNDUĞU 5 ÜNLÜYE 4 YIL 2 AY HAPİS

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, senarist Hüseyin Orçun Benli, menajer Ayşe Selin Borankay da \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan 4 yıl 2\'şer ay hapis cezası ve 80\'er lira adli para cezasına çarptırıldılar. Mahkeme diğer 27 sanığın da yine \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" suçundan değişik oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öte yandan haklarında \"Örgüt kurma ve örgüt üyeliği\" suçundan dava açılan tüm sanıklara bu suçtan beraat kararı verilirken; duruşma salonunda bulunan ve değişik hapis cezalarına çarptırılan Ferdi Özer, Şeref Deniz, Aydın Sarıoğlu ile SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Akgün\'ün tutuklanmalarına karar verildi. Sanıklar Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin hakkında ise yakalanarak tutuklanmaları kararı verildi. Dava dosyası, İstinaf Mahkemesi\'ne gönderilecek. Karar onanırsa, mahkumiyetine karar verilen sanıklar hapis yatacak.

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16.05.2018 - Haber Kodu : 180516145

