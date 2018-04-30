(Geniş Haber) ULUDERE ŞEHİDİ İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Enver ALAS-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Şırnak Uludere\'de terör örgütü PKK mensuplarının üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan piyade Onbaşı Sedat Mekan (23)İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı. Bahçelievler Kuba Camii\'nde düzenlenen törende şehidin ailesi ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Anne Özlem Mekan ile kardeşleri Semih ve Barış Mekan, şehitlerini asker selamıyla uğurladı.

Şehit Onbaşı Sedat Mekan için Bahçelievler Kuba Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri ve emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusunda taziyeleri baba Murat, anne Özlem ile kardeşleri Semih ve Barış Mekan başta olmak üzere diğer aile mensupları kabul etti. Tabutun başına gelen aile mensupları uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ağabeyinin asker kepini giyerek cenazeye katılan Semih Mekan, tabutun önünde sık sık asker selamı verdi.

BAKAN KAYA ŞEHİDİN ANNESİ VE NİŞANLISIYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Şehidin askere gitmeden önce nişanlandığı Zeynep Aydoğdu ile anne Özlem Mekan, cenazede yan yana durdu. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı aile üyelerine cenazeye katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya destek oldu. Hem annenin hem nişanlısının yanından bir an olsun ayrılmayan Bakan Kaya zaman zaman her ikisine de sarılarak acılarını paylaştı.

Cenaze töreninde Bakan Kaya\'nın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Mustafa Ataş Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu da yer aldı.

ŞEHİDİN YAKININDAN TEPKİ

Cami avlusunda bir yakını şehidin nişanlısıyla olduğu fotoğraf çerçevesini basın mensuplarına göstererek, \"Kahpelere bu ülkede yer yok\" sözlerini dile getirdi.

ANNEDEN ŞEHİT OĞLUNA ASKER SELAMI

Helallik alınmasının ardından Şehit Sedat Mekan için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazı İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ömer Erdem kıldırdı. Askeri tören mangası tarafından omuzlara alınan tabut tekbirler eşliğinde top arabasına taşındı.

Anne Özlem Mekan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya\'nın koluna girip oğlunun arkasında asker selamı vererek yürüdü.

Şehit Sedat Mekan, Edirnekapı Şehitliği\'nde toprağa verildi.

ŞEHİDİN BABASI: YAVRUM ORAYA SECCADESİYLE GİTTİ

Öte yandan acılı aile mensupları taziye çadırında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehidin acılı babası Murat Mekan, oğlunu üç ay önce askere gönderdiğini söyleyerek, \"2 ay acemi birliğini Erzincan\'da yaptım. Kuzumun yemin törenine ziyaretine gittim. Çok seviniyordu. Şırnak\'a düştüğünde hiç üzülmemişti. Yavrum oraya seccadesiyle gitti. 5 vakit namazındaydı yavrum. Komutanı, yavruma \'peygamber ocağında cuma namazını sen kıldıracaksın\' demişti. Rabbim bütün askerlerimize güç, kuvvet versin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin\" diyerek konuştu.

\"RABBİM ONU PEYGAMBERLİKTEN SONRAKİ EN YÜKSEK MERTEBEYE ULAŞTIRDI\"

Baba Mekan, \"Evladımla her gün görüşüyordum. Benden para istemişti. Dün postane şubelerine gittim ama hiçbir çalışmıyordu. Göndermek için o kadar uğraştım ama ulaşamadım, demek ki çocuğumun bana bu haberi gelecekti. 25 yıldır burada yaşıyorum evimin sokağını bulamadım. Demek ki malum oldu. Rabbim onu peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye ulaştırdı\" dedi.

\"KANINI YERDE KOYMAYACAĞIZ\"

Dede Ahmet Akpınar ise \"Ben onu koynumda büyüttüm. İlk göz ağrımdı. Beni de çok severdi. Babadan önce beni arardı. Kısmet buymuş. Ancak bu adilere prim vermeyeceğiz ve bunun kanını yerde koymayacağız. Allah askerimize güç kuvvet versin\" şeklinde konuştu.

\"DİK DURACAĞIZ, AĞLAMAYACAĞIZ\"

Şehidin yakını Mehmet Boztepe ise, yeğeninin vatanı için canını verdiğini belirterek, \"Biz başımızı öne eğmeyiz. Vatanımız sağ olsun. O, üç beş çapulcuya hiçbir zaman vatanımızı bırakmayız. Şu halimle beni götürseler ben yine giderim. Ancak onun yaşantısı daha çocukluğundan beri vatan ve Kur\'an-ı Kerim aşkıyla büyüdü. Allah da onu en çok sevdiği kulu Hazreti Muhammed Mustafa\'nın yanına götürdü. Biz dik duracağız, ağlamayacağız. O bizim gurumuz, her şeyimizdir\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Camiden görüntüler

-Cami avlusundaki cemaat

-Türk bayrağına sarılı tabut

-tabutun başında ağlayan aile mensupları

-Bir yakının şehidin nişanlısıyla fotosunu göstermesi

-Şehidin kardeşi Semih Mekan

-Bakan Kaya\'nın şehidin nişanlısı ve annesiyle ilgilenmesi

-Onlara sarılması

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlara alınması

-tekbir getirenler

-Top arabasına konması

-Bakan Kaya ve annenin kol kola yürümesi

-Cenaze aracının hareket etmesi

-Genel ve detaylar

30.04.2018 - 13.03 - Haber Kodu : 180430059

30.04.2018 - 14.29 - Haber Kodu : 180430080