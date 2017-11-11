Geniş haber // Ulaştırma Bakanı Arslan: (Gebze-Halkalı Banliyö Hattı) 2018 sonunda hizmete girecek

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İyileştirilmesi Projesi\'nin yüzde 67\'sinin tamamlandığını belirterek, \"Hedefimiz, 2018\'in Ağustos ayına kadar bu hat üzerinin tamamında inşaatı, altyapı çalışmalarını, elektro mekanik sistemleri bitirip, rayları tamamen döşemiş ve Eylül sonu itibariyle de sinyal çalışmalarını bitirmiş olmak. Aralık ayına kadar da test sürüşlerini tamamlayıp 2018 Aralık ayı sonu itibariyle de Gebze\'den Halkalı\'ya İstanbullular hizmet alacak\" dedi.

Bakan Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı arası Banliyö Hatları\'nın İyileştirilmesi projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Maltepe İstasyonu\'nda projeyi yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Arslan daha sonra Maltepe-Pendik arasında döşenen rayları, yapımı devam eden istasyonları gezdi. Başak İstasyonu\'nda çalışma yapan bir kepçeye çıkarak kısa bir süre kepçe kullanan Ahmet Arslan, daha sonra Pendik Yunus İstasyonu\'nda basın açıklaması yaptı.

HALKALI-GEBZE 114 DAKİKA

Bakan Arslan, Halkalı- Gebze Banliyö Hatları\'nın İyileştirilmesi Projesi\'nin yüzde 67\'sinin tamamlandığını, hattın 2018 yılı sonunda da hizmete gireceğini söyledi. Arslan, \"İstanbul için çok önemli olan, Asya yakasında Gebze\'den Söğütlüçeşme\'ye, Avrupa Yakası\'nda Kazlıçeşme\'den Halkalı\'ya kadar Banliyö Sistemleri\'nin metro standardına kavuşturulması, Marmaray ile entegre olup kesintisiz hale gelmesi. Aynı zamanda Marmaray araçlarıyla Gebze\'den Halkalı\'ya 114 dakikalık sürede 43 istasyonluk bu güzergah kat edilebilecektir\" dedi.

\"2 BANLİYÖ, BİR ŞEHİRLERARASI HAT OLACAK\"

Bu hat üzerinde ikisi banliyö biri şehirlerarası trenlere hizmet edecek hızlı tren hattının bulunacağını belirten Bakan Arslan, şunları söyledi:

\"T-1 ve T-2 dediğimiz hatları Marmaray araçları kullanacak. T-3\'ü ise şehirlerarası ve uluslararası trenler ile yüksek hızlı tren de buna dahil olmak üzere kullanacak. Yaklaşık 20 kilometresi Avrupa\'da, Anadolu yakasında da 43 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre olacak. Hedefimiz, 2018\'in Ağustos ayına kadar bu hat üzerinin tamamında inşaatı, altyapı çalışmalarını, elektro mekanik sistemleri bitirip, rayları tamamen döşemiş ve Eylül sonu itibariyle de sinyal çalışmalarını bitirmiş olacağız. Aralık ayına kadar da test sürüşlerini tamamlayıp 2018 Aralık ayı sonu itibariyle de Gebze\'den Halkalı\'ya İstanbullular hizmet alacak.\"

\"15 AYRI RAYLI SİSTEM VE 11 İSTASYONLA ENTEGRASYON\"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin Doğu-Batı aksında başka bir öneminin bulunduğunu kaydederek, Marmaray denizaltı kısmı da dahil 76 kilometrelik güzergahta kesintisiz biz hizmet sunulacağını ifade etti. Arslan, \"Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yaptığı raylı sistemler ile gerek Bakanlığımızın yaptığı sistemlerle 15 ayrı raylı sistemle ve 11 istasyonla entegrasyon sağlanacak. İnsanlar sadece Doğu Batı istikametinde değil şehrin kuzeyinde de diğer raylı sistemleri kullanabilecekler\" dedi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Bakan Arslan, proje kapsamında her türlü tedbiri aldıklarını açıkladı. Arslan, \"Fiber optik altyapısı ile Kandilli Rasathanesi\'ne bağlanarak, bir deprem anında rasathane ile irtibat kurup ona göre tedbir alabilecek hale gelecek. Aynı zamanda itfaiye ile de bağlanabilecek. Herhangi bir sıkıntı olduğunda itfaiye daire başkanlığı bunu anında görebilecek\" şeklinde konuştu.

\"GÜNDE BİR MİLYON YOLCU TAŞINACAK\"

\"Gebze-Halkalı 114 dakika sürecek\" diyen Ahmet Arslan, \"Yaklaşık 128 saniyede bir tren çalıştırabilir bir duruma geleceğiz. Marmaray\'ı 4 yılda 228 milyon kişi kullandığını açıkladık. Ancak sistemin tamamı 2018 yılı sonu itibariyle açıldığında tek yönlü saatte 75 bin, çift yönlü 150 bin yolcu olmak üzere günde 1 milyon yolcunun Marmaray ve bu sistemi kullanmasını bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

3 katlı Büyük İstanbul Tüneli\'nin çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Arslan, önümüzdeki yıl ihalesini yapıp projenin hem araçlara hem raylı sistemlere hizmet vereceği bilgisini paylaştı.

HAYDARPAŞA GARI

Bakan Arslan Haydarpaşa Garı ile ilgili olarak da, \"Ankara\'dan kalkan yüksek hızlı trenlerimiz şimdilik Pendik\'e kadar geliyor. Bu proje bittiğinde Haydarpaşa Garı\'na kadar gidebilecek. Haydarpaşa Garı yüksek hızlı tren garı olarak hem yolculara hizmet edecek hem de trenlerin gare (istasyon) sahası olarak hizmet verecek\" ifadelerini kullandı

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

Proje, 11 noktada 15 ayrı raylı sistemle entegre olarak İstanbul Ulaşım ağınının önemli bir ayağını oluşturacak. Bu hatlar hiçbir şekilde şehirlerarası veya uluslararası trenlerden etkilenmeyecek. Avrupa ile Asya arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanacak. Tek yönde saatte 75 bin kişi taşıma kapasitesi ile günde 1 milyon 200 bin kişinin İstanbul\'un iki yakasında ulaşımını sağlayacak. Mevcut köprülerin trafiği azalacak. Metro ve Yolcu/Yük Treni aynı hat üzerinde işletilecek.

PEKİN\'DEN LONDRA\'YA KESİNTİSİZ DEMİRYOLU BAĞLANTISI

Araç trafiğinin Tarihi Yarımada\'ya etkilerinde azalma sağlanacak. Proje, Pekin\'den Londra\'ya kesintisiz demiryolu bağlantısının son halkası. Marmaray Projesi\'nde kullanılacak 440 adet demiryolu aracının 300\'ü ülkemizde üretildi. Deprem uyarı sistemi için Kandilli Rasathanesi\'ne, güvenlik için emniyet, angın önleme için ise itfaiyeye fiber optik kablolarla direkt bağlandı. Son teknoloji havalandırma, sinyal ve kontrol sistemleri kullanılmakta.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

-Yer Üstü Hat Uzunluğu : 63 km (Asya: 43,4 Km + Avrupa: 19.6 km)

-Minimum Sefer Aralığı : 128 saniye (Yapılacak 3. Şehirlerarası Hat İle Kesintisiz Banliyö Seferleri)

-Gebze-Halkalı Sefer Süresi : 114 dakika

-İstasyon Sayısı : 38 adet

-Proje Tamamlanma Tarihi : 31.12.201

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