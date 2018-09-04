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(geniş haber)- TUZLA'DA PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA Tuzla'da bir iş yerinde kompresör patladı

04 Eylül 2018 18:25

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA
Tuzla\'da bir iş yerinde kompresör patladı. Patlamada 1 işçi öldü 2 işçi de yaralandı. 
Olay saat 14.00 sıralarında Tepeören Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 7. Caddede bulunan bir işyerinde meydana geldi. Paslanmaz bağlantı parçaları üreten bir işyerinde üretim sırasında kompresör patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay yeiren gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldrıldı. Yaralılardan Ramazan Ulu hastaneden hayatını kaybederken, Ahmet Doğrul ve Yavuz Yıldız isimli işçilerin tedavisi devam ediyor. Patlama sesi duyduğunu söyleyen bir vatandaş “Yan fabrikada çalışıyordum. Sesi duydum. Geldiğimde burası karışmıştı.1 kişi hayatnı kaybetmiş 2 işçi de yaralanmış. Allah rahmet eylesin“ diye konuştu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-İşyerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-İşçilerden görüntü
-Bir vatandaş ile röp
-Genel ve detay görüntüler

04.09.2018 - 14.37 Haber Kodu : 180904088
04.09.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180904089
04.09.2018 - 15.06 Haber Kodu : 180904093

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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