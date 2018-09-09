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(Geniş haber) TUZLA'DA DEPO YANGINI 

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bulunan bir depoda yangın çıktı

09 Eylül 2018 20:56

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Sitesi 3. Yol üzerinde bulunan bir reklam şirketine ait deponun çatısında 16.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orhanlı, Tuzla, Pendik, Kurtköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Deponun içerisinde çok miktarda karton ve kağıt olduğu belirlenince Kartal\'dan da tedbir amaçlı olarak köpük aracı istendi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına alabildi. Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı depoda maddi hasar meydana geldi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİNE DAMACANAYLA AYRAN DAĞITILDI
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiyecilere, depo sahibi damacanayla ayran dağıttı.


Görüntü dökümü:
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-Yangına müdahale eden itfaiye
-Dumandan etkilenen itfaiye erleri
-Depodan çıkan yoğun duman
-Dumandan etkilenen itfaiyecilere damacanayla ayran dağıtılması
-Genel ve detay
 

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