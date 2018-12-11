(GENİŞ HABER) TURİSTE TACİZLE SUÇLANAN TAKSİCİYE TAHLİYE 

- Turist şikayetinden vazgeçti.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Şişli\'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan taksici Birol Topal, bugün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Duruşmada, müşteki Nıonn Sonthu\'nun \"Cinsel saldırı\" suçlamasından ara celseye gelerek şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme sanık ve müşteki arasında uzlaşma sağlanması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu\'na gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Birol Topal getirilirken; avukatı da hazır bulundu. Müşteki Nıonn Sonthu ise duruşmaya katılmadı. Hakim, daha önce ara celsenin yapıldığını ve müşteki Nıonn Sonthu\'nun şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Öte yandan sanık avukatı tarafından tutukluluğa yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiği de tutanağa geçti. Ayrıca sanık avukatı söz alarak sosyal medyada yapılan haberler nedeniyle müvekkilinin masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirterek duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti. Hakim, yasal ve yeterli neden olmadığından bu talebi reddetti.

\"KENDİ İSTEĞİYLE ÖN KOLTUĞA OTURDU\"

Daha sonra hakim, olayın yaşandığı ana ilişkin görüntülerin çözümünden oluşan bilirkişi raporunu sanığa göstererek okudu. Sanık Birol Topal savunmasında, müştekinin Cevahir Alışveriş Merkezi\'nin önünden taksisine bindiğini belirterek \"Kendi isteğiyle ön koltuğa oturdu. O koltuğa oturmasını ben söylemedim. O gün trafik çok yoğundu. Beşiktaş\'a yarım saatte gidebildik. Barbaros Bulvarı\'na gelince buradan sonra çok az mesafe kaldığını, isterse yürüyebileceğini söyledim. Eğer benimle sorun yaşamış olsaydı inip yürümesi gerekirdi\" dedi. Müşteki ile 30 TL\'ye anlaştıklarını da anlatan Topal, \"İneceği yere gelince \'Ne kadar?\' diye sordu. Ben de şaka olarak 40 TL olduğunu söyledim. Tepki gösterince şaka olduğunu söyledim. 30 TL olduğunu söyledim. 70 TL geri para üstü verdim. İngilizceyi iyi bilmiyorum. O da Türkçe\'yi iyi bilmiyordu. O yüzden kendimizi iyi ifade etmemiş olabiliriz. Ayrıca olaydan iki gün geçmişti, polise ben kendim gittim. İstese o gün hemen şikayet edebilirdi\" diye konuştu.

AVUKATI TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık avukatı da olayda hırsızlık suçunun unsurlarının oluşmadığını, müşteki ile müvekkili arasında sosyal içerikli bir konuşma yaşandığını, ayrıca müştekinin de şikayetçi olmadığını öne sürerek müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Hakim sanık ve müşteki arasında uzlaşma yapılması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu\'na gönderilmesine karar verdi. Hakim, suç vasfının degişme ihtimalini ve tutukluluk süresini dikkate alarak sanığın \"Hırsızlık\" suçundan tahliyesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Tayland uyruklu müşteki Nıoon Sonthu\'nın bir alışveriş merkezinden Beşiktaş\'a gitmek için taksiye bindiği belirtilerek taksi sürücüsü Birol Topal\'ın önce 60 liraya gidebileceğini, Nıoon Sonthu\'nun daha önce 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine de 30 liraya anlaştıkları anlatılıyor. İddianamede turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ancak taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu, taksimetreyi açmadığı ve yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söyleyerek müştekinin sağ elini zorla tutup okşadığı öne sürülüyor. Yaşanan olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı anlatılan iddianamede, şüpheli Birol Topal\'ın hakkındaki suçlamaları reddettiği, ancak cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 lira alarak 20 lira verdiğinin görüldüğü belirtiliyor. İddianamede, taksi sürücüsü Topal\'ın \"Cinsel saldırı\" ve \"Nitelikli hırsızlığa teşebbüs\" suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Sanık Birol Topal, 12 Kasım\'da tutuklanmıştı.

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-(ARŞİV)