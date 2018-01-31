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 (geniş haber) TEM'DE KAZA TRAFİĞİ DURDURDU 

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA TEM Otoyolu'na Celaliye Mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre durdu

31 Ocak 2018 22:12

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu\'na Celaliye Mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre durdu.
TEM Otoyolu Edirne İstikameti Celaliye mevkiinde bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik sağlanmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Yoldaki trafik
İBB kamerasından olay yeri ve trafik

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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