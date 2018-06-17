(Geniş Haber) Tansu Çiller Ak Parti Mitinginde

Gülseli KENARLI / İstanbul (DHA) - ESKİ Başbakanlardan Tansu Çiller, Ak Parti\'nin Yenikapı\'da düzenlediği mitinge katıldı. Tansu Çiller miting öncesi yaptığı açıklamada Ramazan Bayramını ve babalar gününü kutlayarak şunları söyledi: \"Bizim geleneksel olarak seçimlerle, bir demokrasi bayramı, bir şölen içerisinde gideriz. Yine huzurla sandıklara varmamızı ve ülkemiz için hayırlı olmasını umuyorum. Bugün milli bir şuurla buradayım. Ülkemiz çok ciddi bir kıskaç altında, bu kıskacı çok alanda görüyoruz. Dış politikada görüyoruz, sadece dış politikada görmüyoruz ,terör mücadelesinde görüyoruz. Bunun yansımalarını ekonomide de görmekteyiz. Bütün bunların içerisinde ciddi bir terör mücadelesi devam ediyor. Bir FETÖ olay yaşadık. Dış mihrakların nasıl kullandığını bir hain darbenin Türkiye\'yi nerelere kadar getirebileceğini gördük. Bütün bunlar çok ciddi riskler taşıyan meseleler. Şükür olsun bu son dönemde terör mücadelesi ciddi başarıları özellikle askerlerimiz mehmetçiğimiz elde etmekte ve destan yazmaktalar. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum, rahmet diliyorum. Bu destan hakikaten bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Ancak şunu da söylemek durumundayım bir eski başbakan olarak, Bu terör ya bitecek ya bitecek demiş bir eski başbakan olarak bu iradeyi koymuş ve olumlu bir sonuca başarılı sonucu varmış bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki; terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir. Onun kadar önemli olan ve terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada bu defa görüyoruz ki çok dar bir alanda değişen müttefikler ve çok ani kararlar, ciddi bir kararlılık ve çok süratle geliştirilen çözümler gereği var. Bütün bunun yanında terör mücadelesi aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir çünkü güvenliği getirisiniz. Güvenlik olmadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Bu güvenlik ortamında ve normalleşme ile bütün bu özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar aslı mücadeleyi yapan siyasileri de kucaklarlar. Ama burada da acil çözümler var bu yörede halen gençlerimiz acilen iş bekliyor. Çok ciddi çözümlere ihtiyaç var. Bütün bunların içerisinde 24 Haziran\'da seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize ülkemize getirecek karşımızda ittifakları görüyoruz.\"

\"AMA BU EŞYANIN TABİATINDA UYUMU SAĞLAMA ZORLUĞU VAR\"

Çiller, “Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bunların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. Burada 4 veya 5 parçadan oluşan ortaklıklar ortaya çıkmakta. Bunlar saygın partiler olabilir, saygın liderleri de olabilir. Ama bu eşyanın tabiatında uyumu sağlama zorluğu var. Bu partilerin misyonları başka. Bu partilerin hedefleri başka, siyasi kültürleri başka. Netice itibariyle bu uyumu sağlayacaklar ve belki çoğunluğu burada da sağlayamayıp belki altıncı bir ortağı meclise bekleyecekler. Bununla birlikte çok acil çözüm bekleyen terör, dış politika ve dış sorunlarda olsun, bütün bu meselelere çok acil çözümler getirecekler. Bunları çok zor görüyorum\" dedi.

“KOALİSYONLARIN TABİATINDA ÇOK ACİL ÇÖZÜMLERE CEVAP VERME REFLEKSİ ZAYIFTIR\"

Çiller, “Ben bu koalisyonlarla ilgili tespitimi şimdi de yapmıyorum. Bunu 2000\'li yılların başında aktif siyasete veda ederken milletimle ve partililerimle paylaştım. Yüzde 10 barajına takılmış olan partimin önünü açmak için kendi irademle çekildim. Ama orada tespitimi ifade ettim, \'Koalisyonlarla, hele parçalanmış koalisyonlarla çözüm üretmek ve milleti memnun etmek çok zordur\' dedim. Aslında demokrasinin, icraatın da hedefi bu, milleti memnun edebilmek. Burada bir ekonomi profesörü olarak, eski Hazine Bakanı, eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı, eski Başbakan olarak, bütün bunların deneyiminden geçtikten sonra bunlara işaret ettim. Koalisyonların tabiatında çok acil çözümlere cevap verme refleksi zayıftır. O günün çok önemli bir fırsatı kaçtı. O günün jargonuyla PTT\'nin T\'sinin satışı vardı. Eğer T\'nin yani Türk Telekom\'un yarısını Türkiye satabilseydi, bütün iç ve dış borçları kapanacaktı. Türkiye lig atlayacaktı. Bunu biz ortaklarımızla da bir noktaya getirdik. Benim Başbakan Yardımcılarım çok değerli kişilerdi. Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Sayın Baykal çok değerli kimliklerdi. Belli bir makul uyumu da sağladık. Ama netice itibariyle bu meclise aksetmedi. Meclis\'ten de çıkarmamıza rağmen bu aritmetik bozuldu\" şeklinde konuştu.

“SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEYECEKTİR\"

Tansu Çiller, “Çok büyük bir fırsatı Türkiye kaçırdı. Bu fırsatları artık kaçıramaz. Bu nedenle bugün bir milli şuurla buradayım ve bunu milletime ifade etmeyi bir borç bildim. Milletimle paylaşmayı bir borç bildim. Karşımızda ve çok yakın zamanda yaklaşan seçimler var. Huzurla, güle oynaya sandıklara varmamızı canı gönülden diliyorum. Herkes bir söz söyler. Ama son sözü millet söyleyecektir. Milletim de ne söylerse iyi söyler\" dedi. Çiller, “Siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?\" sorusuna ise, \"Ben bugün sadece milli bir şuurla buradayım\" diye yanıt verdi.