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(geniş haber) TAKSİM'DEKİ TECAVÜZ DEHŞETİYLE İLGİLİ YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü evde tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K

30 Mart 2018 18:08

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Taksim\'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü evde tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. polis operasyonuyla yakalandı.
Taksim\'de güvenlik kamerasına yansıyan olay  21 Ocak 2017\'de meydana gelmişti. 
Engin K. (25), eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak\'tan, Tarlabaşı Bulvarı\'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.\'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili 15 aydır aranıyordu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanması amacıyla özel ekip kurdu. Ekipler, aylar süren çalışmaların ardından şüphelinin Beyoğlu\'nda saklandığı evi tespit etti. 

DÜN AKŞAM EVE BASKIN DÜZENLENDİ
Dün operasyon için düğmeye basıldı. Akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenlendi. Şüpheli, polisleri karşısında görünce kaçmaya çalıştı; bu sırada da bacağı kırıldı. Operasyonda Engin K. yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ 
Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Engin K. adliyeye sevk edildi. Engin K.\'nın cinsel saldırı, uyuşturucu kullanmak, yaralama ve hırsızlıktan 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. 

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI
Taksim\'deki olay güvenlik kamerasına da yansımıştı. Engin K., kadınlara saldırdıktan sonra F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürürken kameraya yansımıştı. Engin K.\'nın genç kadını, bir arkadaşının evine götürüp tecavüz ettiği belirtiliyordu.  Olaydan sonra başlatılan soruşturmada  Engin K.\'nın arkadaşı Dursun A.\'nın yakalanmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliyeye sevki
-Olayla ilgili görüntü (arşiv)


 

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