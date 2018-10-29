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(GENİŞ HABER) SUUDİ BAŞSAVCI, BAŞSAVCI FİDAN İLE 1 SAAT 15 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

  Serpil KIRKESER- Özden ATİK - Gökhan ÇELİK - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ÖLDÜRÜLDÜĞÜ açıklanan gazeteci Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan F

29 Ekim 2018 15:47

 

Serpil KIRKESER- Özden ATİK - Gökhan ÇELİK - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ÖLDÜRÜLDÜĞÜ açıklanan gazeteci Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb\'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve soruşturmayı yürüten savcılarla görüşmesi tamamlandı.
Bugün  saat 11.00\'da Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Suudi heyetin, başsavcılık makamındaki görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Suudi heyet,  araçlarına binerek adliyeden ayrıldı. Başsavcı İrfan Fidan ise soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmazın  bazı savcılarla birlikte makam odasında toplantı halinde oldukları belirtildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Başsavcı Muceb ve Suudi yetkililerin araçlarından görüntü
-Adliyeye çıkışları
-Genel ve detaylar
 

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