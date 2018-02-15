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(Geniş Haber) SPİKER SUAT TUNA HUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA TRT'nin eski spikerlerinden Tuna Huş, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi

15 Şubat 2018 18:41

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
TRT\'nin eski spikerlerinden Tuna Huş, Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Tuna Huş için Üsküdar\'daki Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tuna Huş\'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile meslektaşları da katıldı. 

\"SESİ HALA KULAKLARIMIZDA YANKILANIYOR\"
Bakan Kurtulmuş, Huş\'un eşi Berrin Huş\'a ve kızına başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra, \"Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Tuna Huş Bey spikerliğiyle, Türkçe\'siyle, diksiyonuyla, efendiliğiyle, kişiliğiyle Türkiye\'de iz bırakmış olan, TRT camiasının önemli spikerlerinden birisi.  Bizim gençlik yıllarımızın, çocukluk yıllarımızın o siyah beyaz televizyonların olduğu dönemlerde hakikaten son derece Türkçeye vakıf, mükemmel bir anlatımla televizyon haberlerini dinlediğimiz bir isim. Sesi hala kulaklarımızda yankılanıyor. Milletimizin başı sağ olsun\" dedi. 

\"O HEP KALBİMİZDE YAŞAYACAK\"
Berrin Huş, \"Hepimizin başı sağ olsun.  Tuna\'yı bugün uğurluyoruz o. Artık son noktamızı koyuyoruz.  Çok sevilen bir insanmış. Hep aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten her yerden, herkes sevgisini iletiyor.  Bundan sonra onun için yapabileceğimiş şey; dualarımızı esirgemeyelim. O bizim hep kalbimizde yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun\" diye konuştu. 
Tuna Huş\'un damadı Arda İşgören duyduğu üzüntüyü, \"Devlete hizmet etmiş, çok önemli bir kişiydi. Kaybettik, üzgünüz. Burada bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz\" sözleri ile aktardı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Tuna Huş\'un tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü.
Huş\'un tabutuna Bakan Kurtulmuş da omuz verdi. Tuna Huş, Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedildi. 

Görüntü Dökümü: 
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-Cenazeye katılanlar 
-Cenaze töreni
-Eşi Berrin Huş\'un konuşması
-Damadının konuşması
-Numan Kurtulmuş\'un konuşması
-Numan Kurtulmuş\'un cenazeyi omuzlaması
-Genel ve detaylar

15.02.2018 - 14.25 - Haber Kodu : 180215112
15.02.2018 - 14.58 - Haber Kodu : 180215122

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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