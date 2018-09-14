(Geniş haber) ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 

-POLİSİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCUYU CAMDAN ATTI

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İstanbul DHA

Polis ekiplerinin Kuştepe\'de önceden belirlenen adreslere yaptıkları şok baskında 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyondan 1 kişi gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Kuştepe\'de önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katıldığı şok uyuşturucu baskını düzenledi. İki adrese de koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı. Aramalara polis köpeği \'Eros\' da katıldı. Uyuşturucuya duyarlı polis köpeği baskın yapılan evlerde arama yaptı. Uyuştucusu gizlenmesi muhtemel yerler olan evlerin depoları da polis tarafından didik didik arandı.

Baskın yapılan evin birinde daha detaylı arama yapan polis ekipleri evin arka tarafındaki boşlukta polis köpeğine arama yaptırdı. Köpeğin beyaz bir poşete tepki vermesi üzerine polisler inceleme yaptı. Poşet içerisinden 400 gram uyuşturucu madde, bir adet cep telefonu ve hassas tartı bulundu. Evde bulunan bir kişinin eve polisin baskın yapması üzerine apartmanın ikinci katından poşeti attığı iddiasıyla kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre bu tür şok baskınların devam edeceği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Özel harekat polislerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinin koşuşması

-Eve yapılan baskınlar

-Polis köpeğinden detay görüntü

-Köpeğin evde arama yapması

-Depolarda aramam yapılması

-Köpeğin evin arka tarafında arama yapması ve uyuşturucu madde bulunması

-Bir kişinin gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilmesi

-Genel ve yakın detaylar

