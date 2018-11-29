(Geniş Haber) ŞİŞLİ'DE HAREKETLİLİK: ÖZEL HAREKAT POLİSİ, ŞÜPHELİ KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, sokak sakinlerine silah gösterip korkutan bir kişi, ihbar üzerine evine gelen polislere kapıyı açmayınca operasyon düzenlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis sokağı kapattı. Kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polislerince gözaltına alınan kişinin tabancasının plastik olduğu ortaya çıktı.

Olay, Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak 29A numarada saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Sefiran D.(52), sokaktan geçenlere belindeki tabancayı göstererek korkuttu.

İhbar üzerine Sefiran D.\'nin ağabeyiyle birlikte oturduğu eve gelen polisin zile basmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Polis, evde olduğu tespit edilen Sefiran D.\'nin tüm çağrılara rağmen kapıyı açmaması üzerine operasyon yapmaya karar verdi.

Sefiran D.\'nin ateş edebileceği ihtimalini değerlendiren polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı iki yönden de araç ve yaya trafiğine kapadı. Tedbir amacıyla sağlık ekipleri ve itfaiye de olay yerine sevk edildi.

Çelik yeleklerini giyerek evin önüne giden polisler, konuşarak Sefiran D.\'yi iknaya çalıştılar. Tüm çabalara rağmen Sefiran D., ikna olmayınca, özel harekat polislerine haber verildi.

Evin demir kapısını kırarak içeri giren özel harekat polisleri Sefiran D. ile ağabeyi Avadis D.\'yi gözaltın aldı. Yapılan incelemede tabancanın plastik olduğu tespit edildi.

Polisin yaptığı inceleme sonunda, evde bulunan kitap ve sahte içki şişelerine el konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin önlemi

-Sağlık ekipleri

-Özel harekat polislerinin gelişi

-Kapıyı kırmaları

-İçeri girmeleri

-Bağrışmalar

-Evden çıkarılıp polis aracına konulan koliler

-Zırhlı araçlar

-Yaşanan hareketlilik

-Detaylar