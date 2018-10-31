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(Geniş Haber) ŞİŞLİ'DE CAMİ YANGINI 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA Şişli'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı

31 Ekim 2018 20:18

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
Şişli\'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan Gülez Camisi\'nin çatı kısmında, izolasyon çalışmaları yapılırken saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Caminin çatısının alev alev yandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Caminin başka kısımlarına da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yan ve karşı binaların camları çatladı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın, camide hasara neden oldu.

YANGINI 1 BUÇUK YAŞINDAKİ ÇOCUK HABER VERDİ
İtfaiye ekiplerini arayıp yangın ihbarında bulunan Taner Koral, \"Biz evde otururken 1 buçuk yaşındaki oğlum Toprak\'ın dışarıdaki dumanı görüp \"Duman\" diye bağırmasıyla dışarıya çıktık ve camimizin yandığını gördük. Hemen itfaiyeyi arayıp haber verdik. Yangın çatı yapımında çıktı. Yangın çıkınca çalışan işçiler tüpleri alıp aşağıya kaçmak zorunda kaldılar\" diye konuştu. 

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü dökümü:
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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Alevli yangın
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Yüksekten görüntü
-Çatının yanmış hali
-Karşı binaların çatlayan camları
-Yangını haber veren 1.5 yaşındaki Toprak Koral
-Yangını itfaiyeye haber veren Taner Koral ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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