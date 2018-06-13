geniş haber- Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA)

CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

14 ŞÜPHELİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitesinde Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün genel komitesinde Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ile Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım \"şüpheli\" olarak yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN EYLEMDEN SORUMLU TUTULMALARI GEREKTİĞİNİN ANLAŞILDIĞI KAYDEDİLDİ

Şüphelilerin olay tarihinde ve halen aktif olarak yurtdışında faaliyetlerine devam ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin örgütsel konumları gereği en üst düzey karar alma makanizmasını oluşturdukları, örgüt yapısı içerisinde kendisine suç işlemek gibi örgütün amacına uygun görev verilen kişinin bu görevi yerine getirmemesi halinde hemen yerine bir diğer örgüt üyesinin ikame edilebileceği anlatıldı. Somut olayda terör örgütünün hiyerarşisi, yapısı ve işleyişi hakkında örgüt mensuplarınca verilen ifade içerikleri de dikkkate alındığında, somut olaya konu eylemin örgütün Merkez ve Genel Komitesi içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilerin bilgisi, kabulü ve talimatı olmaksızın işlenmesinin mümkün bulunmadığı ifade edildi. Örgüt içerisinde en üst düzey karar alma mekanizmasında bulunmalarına göre dolaylı faillik kurumu nedeniyle terör örgütünün şehirlerdeki silahlı eylemlerini gerçekleştiren \"Silahlı Propaganda Birlikleri Yapılanması\" mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından örgütün faaliyetleri çerçevesinde ve önceden yapılan planlama gereği Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ın görevinden dolayı ve görevi sırasında makam odasında 2 terör örgütü mensubu tarafından (örgüte ait ruhsatsız ve vahim nitelikte olmayan) silahla rehin alınarak öldürülmesi eylemlerinin vücut verdiği suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiğinin anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca şüpheli Mustafa Koçak\'ın olay öncesinde eylemde kullanılan tabancayı temin ederek, Şafak Yayla\'ya ulaştırdığı da belirtildi.

HAPİS TALEPLERİ

Şüpheliler, Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu\'nun \"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs\" ve \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme\" suçlarından 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 9 şüphelinin ayrıca \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"6136 sayılı kanuna muhalefet\" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

Şüpheliler Mustafa Koçak ve Murat Canım\'ın, \"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Koçak ve Canım\'ın \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme yardım\" , \"Ateşli silahlar kanununa muhalefete yardım\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım\" suçlarından 28 yıl ile 48.5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması da talep edildi. İddianamede, şüpheliler Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk\'ün ise \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi cezası talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.