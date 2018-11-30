/geniş haber/ Pendik'te kuyumcuda kanlı soygun girişimi

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Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN  - İstanbul (DHA)  - PENDİK'te pompalı tüfekli soyguncular bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu

30 Kasım 2018 18:34

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN  - İstanbul (DHA)  - PENDİK\'te pompalı tüfekli soyguncular bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuyu yaralayan saldırganlar bir şey alamadan kayıplara karıştı. 
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya öğle saatlerinde pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Direnin kuyumcu Sunay Erdoğan\'ı bacağından yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan saldırganların bir şey alamadığı belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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