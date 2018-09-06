(geniş haber) NAZLI ILICAK'IN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

*Gazeteci Nazlı Ilıcak\'ın \"Siyasi ve askeri casusluk\" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Haber: Yüksel KOÇ - Şengüler Yeşil / İSTANBUL DHA

Tahşiyeciler grubuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından imha edilmiş belgeyi yayınladığı gerekçesi ile hakkında, \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak\'ın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya Nazlı Ilıcak tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi\'Nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Ilıcak\'ın avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

ILICAK DAVANIN DÜŞMESİNİ İSTEDİ

Söz alan Nazlı Ilıcak, davaya konu belgenin kendisine 29 Aralık 2014 tarihinde sosyal medya üzerinden geldiğini belirterek, \"Belge gelir gelmez 2 Ocak 2015 tarihinde köşe yazımda bu belgeyi açıkladım. Daha önce bu belgeden söz etmedim zira bu belgeden haberim yoktu. Belge yayınlandıktan sonra sır olma durumu ortadan kalktığından dolayı herkes rahatlıkla konuşabilir. Twitter hesabım açık hesaptır. Bu belge bana açık hesaptan ulaştığından dolayı zaten sır vaziyeti kalkmıştır. Bu belgenin benim dışında başkasına gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum. Gazetede yazmadan önce bu belgeden hiçbir şekilde bahsetmedim. Hak düşürücü süre geçtiğinden dolayı düşme kararı verilmesini talep ediyorum\" dedi.

SAVCI ILICAK\'IN CASUSLUK SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı Hakan Özer, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı Özer mütalaasında, sanığın 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi\'nde, \"Askeri istihbarat ve Tahşiyeciler\" başlıklı yazı yazdığını hatırlattı. Yazıda imha edilmiş gizli ibareli belgedeki bilgilere yer verildiği belirtilen mütalaada, \"Gizli ibareli 090046 sayılı bahse konu yazının bir suretinin gazeteye kopyalandığı, ok işareti ile işte Mehmet Doğan ve ilişkileri hakkında askeri istihbaratın elde ettiği bilgiler altında. Altında İstihbarat Başkanı İsmail Pekin\'in imzası var. Belge 13 Mart 2009 tarihini taşıyor yazıldığının tespit edildiği\" belirtildi.

Mütalaada, \"Tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte ele alınıp incelendiğinde gizli ibareli yazının imha edildiği halde sanığın eline ulaştığı, sanığın yukarıda izah edildiği üzere bahse konu yazıyı Bugün Gazetesi\'ndeki köşesinde kaleme aldığı, sanığın elde ettiği bu belgeyi medya yoluyla işlediği, diğer şekillerde de afişe edildiği, alenileştirildiği, bu şekilde sanığın üzerine atılı, \'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama\' suçunu işlediği anlaşılmıştır\" denildi.

Sanık Nazlı Ilıcak\'ın, \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyen Savcı Özer, hüküm ile birlikte Ilıcak\'ın tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

ILICAK SÜRE İSTEDİ

Nazlı Ilıcak, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti. Ilıcak\'ın talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nazlı Ilıcak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Tayşiyeciler gurubuna ilişkin olarak hazırladığı gizli ibareli belgeyi 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi\'ndeki köşesinde yayınladığı, belgenin içeriğindeki bilgilere yer verdiği belirtiliyor.

Nazlı Ilıcak\'ın, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.





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