(Geniş Haber) NAZAR NUR KAYA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

Katıldığı yarışma programıyla tanınan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Ümraniye\'de tedavi gördüğü hastanede yanlış iğne sonucu öldüğü iddia edilen Nazar Nur Kaya için Kasımpaşa\'da bulunan Büyük Camii\'de ikindi vakti cenaze töreni düzenledi. Törene başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, yarışma programı yapımcısı Acun Ilıcalı, şarkıcı Murat Boz ve Hadise Açıkgöz katıldı. Bazı aile bireyleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

ANNEYİ ACUN ILICALI TESELLİ ETTİ

Bu sırada 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya\'nın annesi fenalık geçirdi. Fenalık geçiren anneyi bir süre Acun Ilıcalı teselli etti.

\"GÜZELİM ÜLKEME BUNU HİÇ YAKIŞTIRAMIYORUM\"

Cenaze namazının ardından konuşan şarkıcı Hadise Açıkgöz, “Güzelim ülkeme bunu hiç yakıştıramıyorum. Nazarın ailesine Allah\'tan sabır ve güç diliyorum. Çok üzgünüz, daha da bir şey diyemiyorum\" dedi.

\"SAVCILIĞA GEREKEN İFADEYİ VERDİK\"

Daha sonra konuşan Nazar Nur Kaya\'nın ablası Hatice Kaya da, “Allah\'ın takdiri ama maalesef doktor hatası. Bu hatanın ortaya çıkması adaletin yerini bulması gerekir. Savcılığa gereken ifadeyi verdik. Bundan sonra da savcımız, avukatımız sayesinde gerçek ortaya çıkacaktır. Bu gerçekle birlikte Nazar da rahat edecektir\" ifadelerini kullandı.

CEBECİ MEZARLIĞI\'NA DEFNEDİLDİ

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Nazar Nur Kaya\'nın cenazesi Cebeci Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü dökümü

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-Annenin fenalık geçirmesi

-Aile bireylerinin taziyeleri kabul etmesi

-Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise\'nin gelmesi

-Acun Ilıca\'nın anneyi teselli etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Hadise ve ablanın konuşması



