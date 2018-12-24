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(GENİŞ HABER) MÜJDAT GEZEN: BİRŞEY ÇIKMAZ BUNDAN 

  Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi

24 Aralık 2018 14:45

 

Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı\'na geldi.
Gezen\'in Kadıköy\'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla  polis eşliğinde adliyeye geldi. Adliyede Gezen\'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, \"Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?\" sorusuna Ülgen araya girerek, \"Gözaltı yok.\" dedi. Gezen, basın mensuplarının \"Soruşturmayı bekliyor muydunuz? sorusuna \"Birşey çıkmaz bundan\" dedi.  


Görüntü Dökümü:
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-Gezen\'in adliyeye girişi
-Açıklaması
 

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