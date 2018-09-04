geniş haber- Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in öldürülmesi: Zanlı adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA mizah dergisi sahibi Çağın Türker\'in yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Ş. adliyeye sevk edildi. Polis soruşturması sonucu şüphelinin gece boyunca Çağın Türker\'le aynı masada oturup sohbet ettiği belirlendi. Çağın Türker\'in yediği yumruğun ardından bilincini kaybettiği ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün beyin travması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte başka bir mekanda sabaha kadar eğlendiği tespit edildi.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Karaköy\'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayın detayları polis soruşturması sonucu netleşti. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu olay şöyle gelişti; Çağın Türker, yanındaki kız arkadaşı D.E. ile birlikte Karaköy, Fermeneciler Caddesi üzerine bir balık restoranına yemeğe gitti. Çağın Türker bir süre sonra yan masalarında oturan şüpheli Yusuf Ş. ve arkadaşlarıyla uzaktan sohbet etmeye başladı. Sohbetin ilerlemesinin ardından Çağın Türker ve kız arkadaşı Yusuf Ş. ile arkadaşlarının bulunduğu masaya geçti.

ARGON KONUŞUP KÜFÜR ETMİŞ

Poliste ifade veren görgü tanıklarına göre yaklaşık 1 saat süren sohbet sırasında, argo konuşan ve küfür eden Çağın Türker\'i masada bulunanlar zaman zaman müdahale ederek uyardı. Bir süre sonra Çağın Türker ve kız arkadaşı masada bulunanlarla vedalaştıktan sonra lokantadan ayrıldı.

BİR KEZDE MASADA UNUTTUĞU TELEFON YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Ancak aradan yarım saat geçmeden Çağın Türker geri dönerek masada telefonunu unuttuğunu söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre \"Masada telefon unutuyoruz. Bir aramıyorsunuz bile. Ayrıca telefon kapanmış\" diye çıkışınca grupla Çağın Türker arasında tartışma yaşandı.

\"SADECE BİR YUMRUK ATTIM\"

Cinayet Büro Amirliğinde polise ifade veren şüpheli Yusuf Ş. \"Gece boyunca bize katıldı. Ancak küfürlü konuşup zaman zaman da bize küfür ediyordu. Onu defalarca ikaz ettik. Son olarak telefonunu masada unutup geri döndüğünde bizi suçladı. Bize yine küfür etti. Halbuki halen masada duran telefonun farkında bile değildik. Dışarı çıktığımızda alkolünde etkisiyle sallanarak önümüzde yürüdüğünü görünce bir anda kendimi kaybettim. Gidip sadece bir yumruk vurdum. Sonra oradan ayrıldım.\" dedi.

\"ONUN ÖLDÜĞÜNÜ POLİSLERLERDEN ÖĞRENDİM. PİŞMANIM\"

Yumruk attığı kişinin zarar görmediğini sandığını söyleyen Yusuf Ş. \"Bir yumrukla kimseye bir şey olmayacağını düşündüğüm için arkadaşlarıma katılıp sabaha kadar eğlendik. Ancak ertesi gün polisler geldiğinde onun öldüğünü öğrendim ve çok üzüldüm. Yaptığıma çok pişmanım\" dedi.Gayrettepe\'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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