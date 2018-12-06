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(geniş haber) METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU 

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) Bahçelievler Şirinevler'de metrobüsün arızalanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürümek zorunda kaldı

06 Aralık 2018 13:25

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Bahçelievler Şirinevler\'de metrobüsün arızalanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürümek zorunda kaldı.
Sabah saat  09.00 sıralarında Topkapı istikametinde ilerleyen bir metrobüs Şirinevler metrobüs durağı yakınlarında arızalandı. Arıza nedeniyle Şirinevler\'den Havalimanı Kavaşağı\'na kadar uzayan kuyruk oluştu. Ekipler arızaya müdahale ederken çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürüdü. Metrobüsten inen bazı vatandaşların ise tehlikeye aldırış etmeden D-100 Karayolu\'ndan karşıya geçmesi ise dikkat çekti. Yürüyen vatandaşları ikaz eden görevliler vatandaşları metrobüslere binmeleri yönünde uyardı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra  seferler normal seyrine döndü. 

Görüntü dökümü:
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-Yürüyen vatandaşlardan görüntü
-Metrobüs kuyruğundan görüntü
-Duraklardan görüntü
-Genel ve detaylar
 

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