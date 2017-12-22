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(GENİŞ HABER)  MALTEPE'DE BİR ARAÇ, DÜKKANA GİRDİ: 2 YARALI 

  Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA Maltepe'de bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardından da cadde üzerindeki bir işyerine girdi

22 Aralık 2017 22:01

 

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA
Maltepe\'de bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardından da cadde üzerindeki bir işyerine girdi.  
Kaza saat 18.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PD 1022 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı. Kaldırıma çıkan araç daha sonra cadde üzerinde bulunan bir telefon bayisine girdi. Kendilerine gelen otomobili gören işyeri çalışanları kaçarken, aracın içindeki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceme başlattı. 

Görüntü dökümü:
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-Dükkana giren araç
-Yaralıların sedyeyke çıkartılması
-Genel ve detaylar

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