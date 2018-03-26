(Geniş haber) LEVENT'TE KAFEDE ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ: 2 YARALI

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Levent’teki bir kafede 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Taraflardan biri silahla ayağından vurularak yaralanırken yerden seken kurşunla da kafe çalışanı yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay Levent Mahallesi, Carşı Caddesi’ndeki bir kafede saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Aytekin Kaya ile Süleyman Kutay Levent’teki bir kafede buluştu. İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşandı. Araya kafe çalışanlarının girmesi sonucu taraflar sakinleştirildi. Bir süre sonra kafeden çıkarken Aytekin Kaya çantasından çıkartığı tabanca ile Süleyman Kutay’a ateş etti.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN PERSONEL DE YARALANDI

Kutay, bacağından yaralanırken, o sırada arada kalan kafe çalışanı Kerem Kaya ise yerden seken kurşunla boynundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Aytekin Kaya’yı kafede kıskıvrak yakalayarak Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği’ne götürüldü. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma ve Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri ise çevrede ve kafe içinde delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

“ARALARINDA BİR ANDA TARTIŞMA ÇIKTIö

Olayın görgü tanığı kafe çalışanı Sezer Kıl,ö İki kişi oturuyordu aralarında tartışma çıktı. Sonra ustalar ayırmak için onların yanına gitti. Ustalar araya girince taraflar sakinleşti. Kapıya doğru yöneldi. Daha sonra taraflardan biri çantasındaki silahını çıkararak diğerine ateş etti. Olayı gerçekleştiren kişi \' polis gelsin alsın beni\' dedi. Yerden seken kurşun bizim ustanın boynundan yaraladı. Sonra ambulans çağırdıkö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kafe içinde yerde yatan yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Kafe çalışanı ile röp

-Genel ve detaylar

