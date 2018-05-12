 (GENİŞ HABER) KILIÇDAROĞLU "AİLE SİGORTASI PROJESİ" TOPLANTISINDA KONUŞTU

* Kemal Kılıçdaroğlu,

\" Sizler nasıl yaşadıysanız ben de öyle yaşadım. Toprak evlerde büyüdüm. Yer sofralarında yemeğimizi yerdik.

\"Allah nasip ederse Türkiye değişecek, çok şey değişecek. Kavgasız bir Türkiye, huzur içinde bir Türkiye, beraber yaşayacağımız bir Türkiye.\"

\"Bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur, bunu yapacağım. Açlık, yoksulluk olmayacak.\"

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA

Maltepe Belediyesi\'nin \'Aile Sigortası Projesi\'nin etkinliğinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Okullara \'nitelikli\', \'niteliksiz\' okul dediler. Ne demek niteliksiz okul? Yani garibanların çocukları niteliksiz okullara gidecek, durumu iyi olanların çocukları da nitelikli okullara gidecek. Böyle bir şey olabilir mi, bu doğru mu, bu hak mı? Söz; bunları yerle bir edeceğim\" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından \'Aile Sigortası Projesi\' kapsamında hayata geçirilen 600 liralık limiti olan \'Halkkart\'ın hak sahibi kadınlara teslim törenine katıldı.

Maltepe\'deki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam kadınlarla gerçekleştirdiği bir toplantıyı aktararak, \"Bu kadar memnuniyetsiz, memnun olmayan Türkiye genelinde bir grup varken, siz iktidar olduğunuzda herkesi nasıl memnun edeceksiniz? diye bir kadın kardeşimiz sordu. Dedim ki \'ben 80 milyonu memnun edeceğim dersem doğruları söylememiş olurum. Ama benim size bir sözüm var; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bütün fakirler memnun olacaklar\" diye konuştu.

\"YOKSULLUK BİR KADER DEĞİLDİR\"

Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen \'aile sigortası projesi\' üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, \"Maltepe Belediyemiz aile sigortası diye güzel bir şey yapmış. Biz bunu söylediğimizde \'nasıl yapacaksınız?\' demişlerdi. Aslında yapılabilir. Yoksulluk bir kader değildir. 21. yüzyılın Türkiyesi\'nde neden insanların bir kısmı fakir olsun. Sosyal devlet diyoruz, anayasada \'sosyal güvenlik herkesin hakkıdır\' diye bir hüküm var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin sosyal güvence hakkı vardır. Devlet bu hakkı sağlamak zorundadır. Bir belediye bunu yapıyorsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti niye yapmıyor? Maltepe Belediyesi bunu yapıyor, diğer belediyelerimizin bazılarında da uygulamalar var\" değerlendirmesinde bulundu.

\"SİZLER NASIL YAŞADIYSANIZ BEN DE ONU YAŞADIM\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bizim adımız Halk Partisi. Halk partisi isek halkın yanında durmamız lazım, halk için çalışmamız lazım. Bizim için derler ki \'bunlar zenginlerin, elitlerin partisidir\'. Benim annem Allah rahmet eylesin; okuma yazma bilmezdi. Büyük ablamda okuma yazma bilmez. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Yani öyle elit melit yok. Sizler nasıl yaşadıysanız ben de onu yaşadım. Toprak evlerde büyüdüm, yer sofralarında yedim. Ama dönem değişti. Herkesin huzura ve gelire ihtiyacı var\" şeklinde konuştu.

\"24 HAZİRAN\'DAN SONRA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK\"

Hepimiz huzur içinde ve kavga etmeden yaşayalım istiyoruz\" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, \"Allah nasip ederse, 24 Haziran\'dan sonra Türkiye değişecek. Kavgasız huzur izinde beraber yaşayacağımız bir Türkiye olacak. Siyaset yapıyorsak vatandaşın derdini çözmek için siyaset yapmalıyız. Vatandaşın derdini çözüyorsan başımın üzerinde yerin var. Bu ülkede zengin-fakir diye bir kavram olmamalı. Herkesin işi olmalı; herkesin evinde tenceresi akşam kaynamalı. Çocuklar bizim geleceğimizdir, umudumuzdur. Bütün siyasi toplantılarda söylerim; hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Eğer bir çocuk açsa, sanıyor musunuz annesi rahat uyur. Onun için herkesin işi olmalı, bereketi olmalı. Sosyal devletin amacı budur. Sosyal devlet fakirin fukaranın devletidir\" ifadelerini kullandı.

\"BU MEMLEKETTE AÇLIĞI TARİHE GÖMMEK BENİM NAMUS BORCUMDUR\"

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Okullara \'nitelikli\', \'niteliksiz\' okul dediler. Ne demek niteliksiz okul? Yani garibanların çocukları niteliksiz okullara gidecek, durumu iyi olanların çocukları da nitelikli okullara gidecek. Böyle bir şey olabilir mi, bu doğru mu, bu hak mı? Söz; bunları yerle bir edeceğim. Sizin çocuklarınıza da devletin okullarında en kaliteli öğretmenler gelecekler. Herkesin eğitim sistemi verilirken kısa sürede iş aş sahibi olmasına önem vereceğiz. Az önce bir kadın geldi ve \'kızım iki üniversite bitirdi ve işsiz\' diyor. Bunun işe, çalışmaya ihtiyacı var. Siyasetin görevi budur. Siyasetin görevi vatandaşların inancı, kimliği, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmak değildir. Bu ülkede bir tane çocuk yatağa aç giriyorsa demek ki \'ben görevimi yapmıyorum.\'Hiç Doğu Batı ayrımı yapmadan herkes bizim kardeşimizdir. Madem ki bu memleket, bu bayrak bizim, bu memlekette açlığı tarihe gömmek benim namus borcumdur.\"

\"ÇARK HALKTAN YANA OLACAK\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Efendim parayı nereden bulacaksın diyorlar. Memlekette para var. Son 15 yılda yurt dışına ödenen faiz 150 milyar dolar. Yurt içinde son 16 yılda ödenen faiz 678 milyar lira. Faizcilere gelince para var, tefecilere gelince para var ama vatandaşa gelince yok. Ben, bu çarkı değiştireceğim. Çark halktan yana olacak. Bu parayı halk için harcayacağız. Bunun için bize yetki vereceksiniz. Göreceksiniz Maltepe Belediyesi yaptı biz de Türkiye genelinde yapacağız\" şeklinde konuştu.

107 KADINA HALKKART VERİLDİ

Konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte \'Halkkart\' verilen kadınlar günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Öte yandan törende 107 hak sahibi kadına \'halkkart\' takdim edilirken, önümüzdeki dönemde de bu sayının 432 olacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntüler

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Toplu fotoğraf

-Genel ve detaylar



