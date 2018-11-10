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(Geniş Haber) Kartal'da fabrikada yangın

Cengiz ÇOBAN -Çağrı ÇALIŞKAN- İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL (DHA)-KARTAL'da plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu fabrikada yangın çıktı

10 Kasım 2018 18:23

Cengiz ÇOBAN -Çağrı ÇALIŞKAN- İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL (DHA)-KARTAL\'da plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu.

Yangın 14.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi, Çobanyıldızı Caddesi\'nde plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu fabrika binasında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında binanın depo ve bahçe kısmından yoğun duman yükseldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine Kartal, Maltepe ve Pendik\'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(FOTOĞRAF)
 

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