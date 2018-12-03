(Geniş Haber) Karaköy'de otelde yangın paniği

Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-KARAKÖY\'de bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İBB\'den yangına ilişkin yapılan açıklamada, mahsur kalan 4 kişinin itfaiye ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın nedeniyle otelin büyük bir kısmını dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde bulunanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü. Oteli kaplayan duman ise tahliye edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ

Öte yandan, yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta oksijen tedavisi yapıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar yangını endişeli gözlerle izlerken, bazı vatandaşların yangını cep telefonuyla canlı olarak yayınladığı görüldü.



İBB\'DEN YANGIN AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, \"Karaköy Bankalar Caddesi üzerinde bulunan \'THE PURL Otel\'in -2. katındaki malzeme deposunda yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangına anında müdahale eden Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş itfaiye ekiplerimiz, otelde mahsur kalan 4 kişiyi tahliye etmişlerdir. Otelde mahsur kalan yoktur. Duman tahliye çalışmaları devam etmektedir.\" denildi.

