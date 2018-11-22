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(GENİŞ HABER) KAĞITHANE'DE KUYUMCUYU SOYAN ŞÜPHELİYİ VATANDAŞLAR YAKALADI

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)  Kağıthane'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı

22 Kasım 2018 15:59

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) 
Kağıthane\'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Soyguncu çaldığı altınlarla birlikte vatandaşlar tarafından arka sokakta yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerinde 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, motosiklet kaskı ve elindeki tabanca ile  kuyumcuya gelen soyguncu, dükkan sahibinden altınları yanında getirdiği çantaya koymasını istedi. Bu sırada soyguncu ile işyeri sahibi arasında arbede yaşandı. Soyguncu yanında getirdiği bıçakla İbrahim Akın\'ı 4 yerinden yaraladı. Bir miktar altını yanına alan soyguncu koşarak kaçtı. Soyguncunun ara sokağa girdiğini gören vatandaşlar peşinden koşarak soyguncuyu çaldığı altınlarla birlikte yakaladı. Olay yerine gelen polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

SOYGUNCU VATANDAŞLAR TARAFINDAN YALKALANDI
Kaçmaya çalışan soyguncuyu yakalayanlardan Recep Doğanay, \"Burada bir kargaşa oldu. Seslerin olduğu yere doğru gelince silah sesi duydum. Biz soyguncunun peşinden koştuk. Arka tarafta vatandaşlar soyguncuyu yakaladı. Altın olan çantayı da teslim ettik\" dedi. Kuyumcu sahibi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 
Polis ekipleri kuyumcu çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu içinde inceleme yaptı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar
 

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