(Geniş Haber) KADIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Kadıköy\'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy\'de dün aracıyla ilerleyen 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz, kendisinden 23 yaş küçük kocası tarafından başından silahla 2 kurşunla vuruldu. Olay yerinde yaşamını yitiren Yılmaz için bugün Üsküdar Şakirin Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Yılmaz\'ın yakınları katıldı. Selva Sağlam Yılmaz, burada kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Taziyeler

-Dua edilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve Detay

29.10.2017 - 16.37 - Haber Kodu : 171029136