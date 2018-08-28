(geniş haber)- İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

*600 yıllık el yazması 2 kuran-ı kerim\'in arasında bulunduğu 714 parça tarihi eser ele geçirildi

*Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ve bir takı seti ele geçirdi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa\'da operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı baskınlarda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.



TANESİNİ 400 BİN DOLARDAN SATMAYA ÇALIŞTILAR

Eserler arasında 2 tane el yazması altın yaldız işlemeli 600 yıllık Kuran-ı Kerim de var. Şüphelilerin tarihi el yazması Kuran-ı Kerim\'lerin tanesini 400 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.



ULUSLARARASI MÜZAYEDELERDE BİNLERCE DOLARA SATILIYOR

Tarihi eserler arasında 15 gram ağırlığında Tanrıça Athena figürlü gümüş Grek zafer paraları da var. Yunanların zaferiyle sonuçlanan, Sparta-Pers Savaşı sonrasında basıldığı öğrenilen zafer paralarının uluslararası müzayedelerde binlerce dolara satışlarının yapıldığı ileri sürüldü. Öte yandan, Sasani dönemine ait kral figürlü sikkeler, Artuklu ve Roma dönemine ait paralar da ele geçirilenler arasında.



PERS KRALINA AİT ALTIN TAKI SETİ

Dikkat çeken bir başka tarihi eser ise Pers Dönemi\'ne ait gerdanlık ve küpe seti. Altın üzerine akik süslemeli kral mezar buluntusu da ele geçirilenler arasında. Eserin ilk incelemesinde takı setin 2 bin 500 yıllık ve Pers kraliyet ailesine ait olduğu belirlendi.

11 ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7\'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması

-Bir şüphelinin cebinden çıkan tarihi sikkeler



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Kuran-ı Kerimlerin görüntüsü

-Tarihi sikkelerden görüntü

-Takı setinin görüntüsü

-Genel ve detaylar



28.08.2018 -11.55 Haber Kodu : 180828046