Geniş haber // İstanbul'da müftülere nikah kıyma eğitimi

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından, nikah kıyacak müftüler ile ilgili personele eğitim verilmeye başlandı.

Eğitime katılanlara seminerin ilk gününde evlenme töreni ve gerekli evrakla ilgili bilgi verildi.

İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren yönetmelik Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugün de İstanbul\'da nikah kıyacak müftüler ile ilgili personele eğitim verilmeye başlandı.

İlk eğitim İstanbul Müftülüğü\'nde, İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Orhan Ardıç, Beyoğlu Nüfus Müdürü Orhan İşgüder ile diğer yetkililer tarafından verildi.

\"GÖREV BİZİM OMUZLARIMIZDA\"

İstanbul Müftülüğü Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, \"Bazı çevrelerden baskı ve talep vardı. Hükümetimiz de bununla ilgili kanun çıkardı ve ilgili hüküm cumartesi günü yayınlandı. Artık top bize düştü, görev bizim omuzlarımızda artık. Biz de bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı istikametinde bugün itibarıyla ilçe müftülerini ve bu

işi yapacak memurlarımızı buraya davet ettik\" dedi.

\"BİZ BİR MEDENİ NİKAH KIYACAĞIZ\"

80 personele eğitim verildiğini, ilerleyen dönemlerde de bu sayının 200\'e çıkarılacağını belirten Yılmaz, \"Bizim bu kıydığımız nikahın doğrudan dini nikahla karıştırılmaması gerekiyor. Biz bir medeni nikah kıyacağız. Bu medeni nikah aynı zamanda dini nikah yerine geçer mi? Elbette, orada problem yok zaten. Onun şartları da tamamlandıktan sonra problem yok. Burada nikah kıydıran insanların tekrar belediyeye müracaatla medeni nikah kıydırmalarına gerek yok, hatta dini nikah kıydırmalarına da gerek yok diye düşünüyorum. Resmi nikahla dini nikah arasında çok az farklar vardı. Kişilerin taleplerine göre sonu dua ile bağlanarak, taraflara dua edilmek suretiyle, kullanılan lafızların biraz daha taleplere göre -di\'li geçmiş zaman kullanılarak, yani \'kabul ettim, aldım, verdim\' şeklindeki -di\'li geçmişler olunca-bazen bu konuda hassasiyet gösteren vatandaşlarımız var çünkü-tamamen dini nikahla resmi nikah aynı noktada icra edilmiş gibi olur\" ifadesini kullandı.

\"KANUNUN EMRETTİĞİ İSTİKAMETTE KULLANMAKTIR\"

\"Bizim sorumluluğumuzdaki kısmı kanunun bize verdiği yetkiyi, kanunun emrettiği istikamette kullanmaktır\" diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: \"Diyanete bağlı, camiye, cemaate bağlı insanlar çok memnunlar. Tabii bu olayla ilgili bir karşı duruş var, onu biliyoruz. Biraz da yük paylaşımı olduğunu düşünüyorum. Belediyelerimize ve nüfus idarelerimize bir yük getiriyordu. Şimdi biz bu yükü, evlendirme yükünü onlarla paylaşmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın daha kolay, daha hızlı şekilde evlenmelerine katkı sağlamış olacağız. Kişi müracaatında \'Bir de dua olsun\' derse, zaten evlendirme memurlarımız da o dua lafızlarını yapıyorlar, \'Allah bir yastıkta kocatsın, Allah huzur versin.\' diyorlardı. Biz ona belki 1-2 cümle daha ilave ederek, onların taleplerini de yerine getirmiş oluruz. Böyle bir talepte bulunmayana da illa \'Sizin duanızı da yapalım da dini nikahınız da tamamlanmış olsun.\' gibi dahlimiz olmaz. Bu gönüllü bir iştir. Resmi olarak, bizim sorumluluğumuzdaki kısmı kanunun bize verdiği yetkiyi, kanunun emrettiği istikamette kullanmaktır.\"

\"FARKLI DİN MENSUPLARINA DA KIYILABİLİR\"

Yılmaz, \"Müftülüklerimizin çoğunluğunda salon var. Olmayanlar da uygun bir yerde salon tutacaklar, o salonları kullanacaklar. Zaman içinde müftülüklerimizin yanında, civarında salon olmaya ihtiyaç olacak. Külliye olarak yapılmış olan camilerimizde müştemilatlarında ve salonları varsa o caminin altında orada kıyılmasında mani yoktur. Sadece resmi nikah kıyacağımız için talep ederse farklı din mensuplarına da kıyılabilir\" ifadesini kullandı.

\"KAMUOYUNUN BİR BEKLENTİSİYDİ\"

Seminere katılanlara evlenme töreni ve gerekli evraklarla ilgili bilgi veren İstanbul Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Orhan Ardıç ise \"Kamuoyunun bir beklentisiydi. Resmi nikah ve dini nikah kavramının da böylece tartışma olmaktan çıktığını düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

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