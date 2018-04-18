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(geniş haber) İSTANBUL'DA İKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 27 GÖZALTI 

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul'da iki ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı

18 Nisan 2018 13:58

 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul\'da iki ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Beyoğlu\'nda işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi 20 ayrı olaya karıştığı belirtiliyor.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu bölgesinde işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi 20 ayrı olaya karıştığı belirtilen iki suç örgütünü tespit etti. Polis ekipleri sabah saatlerinde liderliklerini Bilal Yaman ve Hıdır Yıldız\'ın yaptığı iddia edilen iki gruba yönelik toplam 55 adreste operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Hıdır Yıldız grubundan hakkında arama kararı bulunan 19 kişiden 13\'ü, Bilal Yaman grubundan hakkında arama kararı bulunan 20 kişiden 14\'ü yakalanarak gözaltına alındı.
 
12 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri her iki gruptanda toplam 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda Hıdır Yıldız liderliğindeki suç örgütünün 7 farklı eylemini, Bilal Yaman liderliğindeki suç örgütünün ise 13 farklı eylemini tespit etti. 
 
BEYOĞLU\'NDA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRININ FAİLLERİ 
Gözaltına alınan bazı süphelilerin 1 Nisan\'da Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Yamak sokakta bulunan kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. 
 

Görüntü Dökümü:(arşiv)
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-Kahvehaneye saldırı
-Saldırganların gelişi
-Çevreyi gözetlemesi
-Ateş açıp kaçmaları
-Detaylar
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Kahvehaneden gündüz görüntü
-Kurşun izleri
-Röportaj

18.04.2018 - 10.06 Haber Kodu : 180418016

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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