Geniş Haber// İhsan Eliaçık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- BİR internet sitesinde yazdığı yazılarda ve yaptığı konuşmalarda terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Yazar İhsan Eliaçık, \"Silahlı terör örgütü propagandası\" yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hüküm kesinleşene kadar Eliaçık\'ın İstanbul\'u terk etmemesine karar verdi.



\"HAK İHLALLERİNİ ELEŞTİRDİM\"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya, sanık İhsan Eliaçık ve avukatı katıldı. Savunma yapan Eliaçık, \"Ben Yenibosna\'daki Din Alimleri Derneği\'nde Hendek savaşını sormaları üzerine bunu anlattım. Benim seminerde kastettiğim Diyarbakır, Cizre gibi yerlerde kazılan hendekleri meşru gösterme değildir. Ben kamuoyunda fikirleriyle bilinen bir insanım. 26 tane kitabım var. Binlerce videoda programlarım var. Görüşlerim bellidir. İnternette yaptığım söyleşide devletin terörle mücadelede niçin yanlış yaptığını dile getirmek istedim. Özellikle hak ihlallerini dile getirmek istedim. Özellikle 70 yaşında doğuda bir kadının cesedi sokak ortasına bırakıldı. Ben bunu videoda gördüm. İkincisi bir erkek cesedi zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklendi. Oradaki güvenlik güçleri bunu yaptı. Üçüncüsü Varto\'da bir kadının cesedi çırıl çıplak sosyal medyada teşhir edildi. Ben bunları sert bir dille eleştirdim. Hatta ahlaksızca iğrenç savaşlardır. Ben özellikle yapılan bu eylemlerin Cenevre Sözleşmesi\'ne ve TCK\'ya göre ve İslam ahlakına aykırı olduğunu düşünüyorum. Bana göre bu eylemlerin cezalandırılması gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımdan da özellikle hak ihlallerini eleştirdim. Yapmış olduğum eleştiriler düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Eleştirilerde kamu yararı vardır. Beraatimi istiyorum\" dedi.

\"ÖRGÜTÜN EYLEMLERİNİ HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞTI\"

Daha sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Eliaçık\'ın, Demokratik İslam Kongresi\'nde yapmış olduğu konuşmada ve 2015 ve 2016 yıllarında internet sitelerinde yayınlanan yazılarında PKK terör örgütünün eylemlerini övdüğünü ve meşrulaştırdığını kaydetti. Kararda, \"Sanığın toplumda tanınan yazar olduğu düşünüldüğünde, yazının etki gücü, söylemlerinin içeriği, özellikle dini örnekler vererek PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerini haklı göstermeye çalıştığı, özellikle sanığın kendisini din alimi olarak tanıtarak birçok yerde seminer ve söyleşi yaptığı, böylece söylenen sözlerin söylendiği tarih itibariyle toplumda oluşan tehlikenin ağırlığı ve sanığın güttüğü amaç dikkate alınarak cezalandırılmasına...\" denildi.

MAHKEME, 6 YIL 3 AY CEZA VERDİ... İSTANBUL\'DAN ÇIKIŞINI YASAKLADI

Mahkeme, Eliaçık\'ın \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezada herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, hüküm kesinleşene kadar sanığın, yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, İstanbul il sınırlarını terk etmemesine ve haftada iki gün karakola giderek imza atmasına karar verdi.

ELİAÇIK: 28 ŞUBAT HAKİMLERİNDEN DAHA ÖFKELİYDİLER...

Davanın ardından kararı değerlendiren Eliaçık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"28 Şubat\'ta yargılandığı 35 davada da erteleme olmuştu. Ancak bu davada erteleme olmadı. 28 Şubat hakimlerinden daha öfkeliydiler. Bu, hukukun geldiği durumu gösteriyor. Yaptığımız savunmaları dikkate almadılar. Cezada indirim uygulanmadı. Önceden karar vermiş gibiydiler. Temyiz hakkımız var. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz\" diye konuştu.

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