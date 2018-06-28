(Geniş haber) İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl Başkanlarıyla ilgili talimat verdim

Enver ALAS - Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; \' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin\' diye. Bu kadar basit\" dedi.

Soylu, seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki ilçelerde AK Parti İlçe Teşkilatlarına yönelik teşekkür ziyaretlerinde bulunuyor. Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa\'nın ardından Esenler İlçe Başkanlığı\'na gelen Bakan Soylu, buradaki konuşmasında partililere seçim döneminde gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Seçimlerin Türkiye\'ye bir demokrasi bereketi getirdiğini belirten Soylu, \"Türkiye\'yi sorgulayanlar, ülkemizin demokrasisini sorgulayanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar. Seçimlere katılım Avrupa ülkelerindeki katılımları katbekat geride bırakmıştır. Yüzde 86 ile Türkiye en yüksek katılımla Allah\'a hamdolsun ki seçimlere en yüksek katılımla 24 Haziran\'ı kucaklamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, güçlü bir meclis oluşturmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün oy kullananların yüzde 98\'in üzerinde bir temsile kavuşmuştur\" dedi.

\"ASLEN HDP BARAJ ALTI KALMIŞTIR\"

Süleyman Soylu, \"Bu seçimde karşı karşıya kaldığımız bir tablo şudur; AK Parti\'nin karşısındaki ittifaklar, ilkesiz ittifaklardır. Bu ittifaklar, AK Parti karşısında bir terör örgütüyle beraber işbirliği yapabilecek bir tabloyu ortaya koymuşlardır. Demirtaş\'ın aldığı oy yüzde 8,5\'tur. HDP\'nin aldığı oy ise yüzde 11,5\'tur. Aslen HDP baraj altı kalmıştır. Doğu ve Güneydoğu\'da oyunu düşürmüştür, millet ona cezasını kesmiştir. Ancak, özellikle Batı\'da İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde HDP\'ye oyu Cumhuriyet Halk Partisi\'nin bir kısım seçmeni desteklemiş ve baraj üstünde tutabilme iradesini ortaya koymuştur. Bu onların sorumluluğudur. Bu yüz karası bir sorumluluktur\" dedi.

DOĞUBEYAZIT\'TAKİ OLAY

Süleyman Soylu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt Köyü\'nde bakkal Mevlüt Bengi\'nin PKK\'lı teröristler tarafından infaz edilmesiyle ilgili bir soru üzerine Bakan Soylu şunları söyledi:

\"Ağrı Doğubeyazıt\'ta katledilen kardeşimizin 10 çocuğu var. İnsanlıktan nasibini almamış ve canavarca katliamları takdir edenlere ve bunu özellikle altını çizerek söylüyorum, bir terör örgütünün siyasi partisini destekleyenlere bir kez daha kulaklarına küpe olsun diye söylüyorum. Kendi çocuğu kızamık olunca, öksürünce hastane hastane koşanlar, oradaki kardeşimizin katline nasıl bir süreçle katkı koydular o açıktır. Orada, yani Doğu ve Güneydoğu\'da oyunu düşüren HDP, PKK üzerinden intikam almaktadır. Buna kimse müsade edeceğimizi düşünmesin.\"

\"EKSİK YOKTUR FAZLA VARDIR\"

Bakan Soylu, \"Pervin Buldan\'ı aradım mı? Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan\'ı aradım. Kendisinin yaptığı açıklamada eksik yoktur, fazla vardır. Bu topraklarda kimse PKK\'yı yeşertemez\" dedi.

\"CHP İL BAŞKANLARINI BUNDAN SONRA PROTOKOLE KABUL ETMEYİN DEDİM\"

CHP İl Başkanları\'nın şehit cenazelerine katılmamasına yönelik talimat gönderdiğini de aktaran Bakan Soylu, \"Valilere müsteşarım üzerinden böyle bir talimat gönderdim. \'CHP İl Başkanlarını bundan sonra protokole kabul etmeyin\' dedim. Onların gideceği bir adres var; o adresi onlara gösetereceğiz. Onların gideceği adres, PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırttırıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan orada ayıracağız. Sandıkta beraberlerdi cenazede de beraber olacaklar\" şeklinde konuştu.

\"HİZAN\'DA 10 KİŞİLİK BİR TERÖRİST GRUBU ETKİSİZ HALE GETİRDİLER\"

\"Terör örgütü şımartmaya gelmez\" diyen Soylu, \"Türkiye terör örgütüyle beraber çok büyük bir mücadele yapıyor. Bizi her türlü eleştirin buna hiçbirşey söylemeyiz. Çünkü bu sizin en demokratik hakkınızdır. Ekonomide, sağlıkta eleştirin ama terörle mücadelede eleştirmeyin. Terörle mücadelede bizi de eleştirin ama karşı tarafa güç, kuvvet vermeyin. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum budur. O köyde Valimiz, arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Bütün soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Gerek Doğubeyazıt\'ta, gerek Ağrı\'da gerek o köyde ve bu arkadaşımızın katilini bulacağız. Elimizden bir şey kaçmıyor. Geçen gün evladımızı şehit ettiler. Oradan hemen Siirt\'e geçtiler ve Siirt\'te hemen tepelerine bindik. 3 teröristi arkadaşlarımız etkisiz hale getirdi, bir tanesini de yaralı bir şekilde ele geçirdiler. Bu sabah itibariyle de Bitlis Hizan\'da 10 kişilik bir terörist grubu etkisiz hale getirdiler. Terörle mücadelede kararlılığımız aynı şekilde devam etmeketir\" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, buradaki programının ardından Zeytinburnu\'na geçti.

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