(geniş haber)- İBB BAŞKANI UYSAL: ZORLA KİMSEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPTIRMAYACAĞIZ

Haber: Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ- Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Silivri\'de yapılacak sosyal konutların detaylarını açıkladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Uysal, \"Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız\" diye konuştu.

İBB Başkanı Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile birlikte, İBB\'nin Saraçhane\'deki binasında Silivri\'de KİPTAŞ tarafından yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili bilgiler verdi.

2+1 DAİRE 195 BİN TL, 3+1 DAİRE 215 BİN TL OLACAK

Uysal, \"Bin 508 konut, Silivri 3. Etap\'ta yine dar gelirliler, İstanbul\'da evi olmayanlar için şu anda 195 bin TL 2+1, 215 bin TL 3+1. Her dairenin otoparkı, yeşil alanı, sosyal alanları.. Sitede olması gereken tüm sosyal imkanların olduğu bir yapı. Şu anda sadece inşaat maliyetlerini almış oluyoruz. Bazı yapılan masrafları da büyükşehir tarafından finanse etmiş oluyoruz\" diye konuştu.

\"ÖZEL SEKTÖR ÇÖZÜMÜ OLMAYAN BİR NOKTAYA GELDİ\"

KİPTAŞ\'ın kentsel dönüşüm projelerinde yer alacağını söyleyen Mevlüt Uysal, \"İstanbul\'da kentsel dönüşümde özel sektörün başarılı olduğu yerler var; ama önemli noktalarda sıkışmış vaziyette ve önemli noktada çözümü olmayan bir noktaya gelmiş durumda. Vatandaşımızdan ilave para almadan, ilave imar artışı olmadan, sadece yüzde 20 mevcut dairesinden küçülterek, pay keserek inşaatlarını yapıp, bu yüzde 20\'ler ile elde ettiğimiz gelirin üzerini de büyükşehir bütçesinden karşılayarak o konutlara başlarız\" dedi.

\"HİÇBİR ŞEKİLDE İMAR ARTIŞI YAPMAYACAĞIZ\"

Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Eyüp\'te kentsel dönüşüm çalışmalarının yakında başlayacağını söyleyen Uysal, \"Doğru projeleri vatandaşlarımız gördüğü zaman vatandaşlarımızın talebinin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Çünkü zorla hiç kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. Hiç kimseden ilave para istemeyeceğiz. Ama yüzde 20 kesinti yapacağız ve hiçbir şekilde imar artışı yapmayacağız\" diye konuştu.

36 AY FAİZSİZ KREDİ İLE BAŞVURULAR BAŞLADI

Daire ücretinin 30 bin lirasının peşin alınacağını söyleyen Uysal, \"Geri kalan yüzde 80\'ini 36 ay faizsiz taksit yapma hakkı var ya da kredi kullanarak 120 ayı 0.92 ile çok daha düşük taksitlerle ödeme imkanı var. 24 ay satmama şartı var. Maliyetinin altına veriyoruz. Hak sahipleri alsın, hemen alıp satmaya girmesin. En azından binası bitsin, anahtarını alsın, oturabilecekse devam etsin. Oturma imkanı yoksa ondan sonra satsın\" dedi.

DAR GELİRLİLERE KONUT PROJELERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

KİPTAŞ\'ın bir dönem yüksek gelir gruplarına hitap eden konutlar yaptığını belirten Uysal, \"Öyle olunca İstanbul halkı \'KİPTAŞ artık eskisi gibi değil\' diye düşünmüş olabilir. KİPTAŞ genel müdürümüzle konuştuk. İstanbul\'un ihtiyacı olan üst gelir gruplarına konut yapan birçok şirketimiz, özel sektörümüz, kamu adına Emlak Konut\'umuz var. Biz şu anda KİPTAŞ olarak yeniden sosyal konut, dar gelirlilere konut örnek projeler üzerine ağırlık verme kararı aldık\" dedi.

\"METROBÜSÜ BUGÜN UZATIRSAK SİLİVRİLİLERE KÖTÜLÜK YAPMIŞ OLURUZ\"

Uysal, metrobüsün Silivri\'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, \"Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin günlük kapasite ile planlanmış şu anda 900 bin. Silivri\'ye uzatıldığı zaman 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin demek. Metrobüse binen vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken, Silivri\'ye uzatarak o çözülemez\" dedi.

Silivri\'deki KİPTAŞ konut projesinin tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, şöyle devam etti:

\"Ancak bizim eski Sirkeci-Halkalı banliyo dediğimiz, şu anda Kazlıçeşme-Halkalı banliyo çözüldüğü zaman önemli bir rahatlamanın olduğunu düşünüyoruz. Bir de Halkalı-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt\'a kadar ihalesi yapıldı. İptal edilen metrolarımızda 4 tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesi sözünü aldıktan sonra devam kararını almıştık. O zaman Silivri\'ye uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularımıza da iyilik yapmış olmayız, diye düşünüyorum\" dedi.

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ DETAYLARI AÇIKLADI

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projenin 1508 konuttan oluşacağını belirterek, 2+1 konutların 195 bin liradan, 3+1 konutların 215 bin TL\'den satışa çıkacağını, 36 ay vade imkanı sunulacağını söyledi. Projeden ev almak isteyenlerde aranan şartları sıralayan Yıldırım, konut sahibi olmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İstanbul\'da ikamet etmesi ve 24 ay konutların satılmaması olduğunu ifade etti.

PROJE 2 YILDA TAMAMLANACAK

173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde bin 508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap\'ta deniz manzaralı 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer verilecek. Projeye bugün başlayacak başvurular 18 Nisan\'da sona erecek. Talebin fazla olması durumunda kura çekilecek. Proje iki yıl içerisinde tamamlanacak. Engelli vatandaşlara öncelik verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Uysal\'ın açıklaması

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28.03.2018 - 13.08 Haber Kodu : 180328074

28.03.2018 - 12.38 Haber Kodu : 180328065