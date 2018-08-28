(geniş haber)- HALKALI'DA 'SÜLFİRİK ASİT' ALARMI

Haber- Kamera: Ersan SAN-Enver ALAS - Gökhan ÇELİK / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki varil içinde bulunan sülfirik asit yola döküldü. Olay anında yolda yürüyen iki kişi, sülfirik asidin vücuduna temas etmesi sonucu \'yanma\' şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çevreyi bir anda kaplayan sülfirik asit kokusu mahallede paniğe neden oldu.

Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonetten sülfirik asit, bidonun devrilmesiyle yola döküldü. Bu sırada arkadan gelen bazı araçlar ile iki kişi de asitin üzerinden geçti. Asidin vücutlarına temas ettiği öğrenilen iki kişinin bacaklarının bazı bölümlerinde \'yanma\' meydana geldiği bildirildi.

\"CADDE YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI\"

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD, Küçükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler de olay yerine geldi. İki kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre sonra gelen İBB ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.

Olayın ardından ekipler, kamyonette incelemelerde bulunurken, polis ise sürücünün ifadesini aldı. Araçta yakıcı ve yanıcı madde taşınmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle sürücüye idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

\"MAHALLELİ PANİK YAŞADI\"

Görgü tanığı Nevruz Seyhan, olay anında yaşananları anlatarak şunları söyledi:

\"Yan tarafta çay içiyorduk. Kamyoncu yokuştan yukarı çıkarken arkasındaki bidon düştü. Bir anda kokudan asit olduğunu anladık ve o anda hemen kaçtık. Mahalleli de paniğe düştü. Bir çocuk bilmeden aside bastı. Ayağı yanınca kaçtı. İkinci kişinin pantolonu yandı içeriye alıp ona yardımcı olduk. Ondan sonra da çok sayıda ekip buraya geldi. Ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.\"

Öte yandan ekiplerin caddeyi temizleme çalışmaları da devam ediyor. Kumlama çalışmalarının ardından cadde yıkanarak yeniden trafiğe açılacak.

Görüntü Dökümü

------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Kamyonetin görüntüsü

-Kamyonetin kasasında bulunan sülfirik asit tankeri

-Devrilen Tankerden görüntüler

-Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

-Yolun şerit çekilerek kapatılması

-Kumlama çalışması

-Görgü tanığı Nevruz Seyhan ile röp

-Çalışmalar

-Genel ve detaylar

28.08.2018 - 15.42 Haber Kodu : 180828109

28.08.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180828110

28.08.2018 - 16.30 Haber Kodu : 180828125

28.08.2018 - 16.37 Haber Kodu : 180828129

28.08.2018 - 17.09 Haber Kodu : 180828142