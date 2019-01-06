(GENİŞ HABER) HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ 

İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA) Hazreti İsa`nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Fatih\'teki Aya Yorgi Kilisesi\'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna\'da yeni kurulan Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilisesi\'nin Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy\'in beraber yönettiği ayine, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile eşi Marina Proşenko\'nun yanı sıra Yunanistan\'dan gelen turistler ile Ortodoks Rum cemaatinden çok sayıda kişi katıldı.

HALİÇ’İN SOĞUK SULARINDA HAÇ ÇIKARMA YARIŞI

Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç çıkarma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç’te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos\'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç\'in soğuk sularına atladı. Bu sırada iskele açığında bulunan 4 tekneden 40 kişi, denize atlayarak su

üstündeki haçı alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu yıl haça, Yunanistan\'ın Selanik şehrinden gelen Mihail Vosnakidis ulaştı. Haçı öptükten sonra Bartholomeos\'a veren Vosnakidis\'e altın bir haç hediye edildi.

Görüntü dökümü:

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-Kiliseden detaylar

-Mum yakanlar

-Ayinden görüntü

-Bartholomeos\'un ayini yönetmesi

-Poroşenko\'nun ayindeki görüntüsü

-Haç çıkarma töreni

-Proçenko\'nun görüntüsü

-Bartholomeos\'un haçı atması

-Yüzenlerin görüntüsü

-Bir kişinin haçı ilk olark alması

-Yüzücülerin haçı öpmesi

-Karaya çıkmaları

-Genel ve detaylar