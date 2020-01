Geniş haber // Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisindeki saldırı anı kamerada

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - OYUNCU Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz\'ın Etiler\'deki bir otelde üç kişinin saldırıya uğramasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, olay anını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Hakan, \"Resepsiyonda işlemleri yaparken hayatımda hiç tanımadığım bir kişi arkamdan bana sert bir şekilde tekme attı. Seni de karını da harcarım\' diyerek, bana giriştiler. Bu kadar adice bir saldırma bu kadar basit olabilir mi?\" dedi.

Hakan Yılmaz, Etiler\'deki bir otelde eşiyle birlikte üç kişi tarafından darp edildi. Bu anları otelin güvenlik kameraları kaydetti. Hakan Yılmaz, saldırıya ilişkin bugün basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Fulya Sanat\'ta düzenlenen toplantıya avukatı Süleyman Canacankatan ile katılan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, darp edilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Olayın ertesi günü sosyal medya hesabından gereken açıklamayı yaptığını hatırlatan Hakan Yılmaz, ancak kendisine saldıranların da hem savcılıkta verdikleri ifade hem de sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar üzerine basın toplantısını yapmaya mecbur kaldığını söyledi.

Hakan Yılmaz, konunun yargıya intikal ettiğini ve bundan sonra da hukuk yoluyla olayın takipçisi olacaklarını ifade etti. Olayın herkesin başına gelebileceğini dile getiren ünlü oyuncu olay gecesi yaşananları anlattı.

\"\'SENİ DE KARINI DA HARCARIM\' DİYEREK GİRİŞTİLER\"

Yılmaz, \"6 aralık gecesi arkadaşlarım bana doğum günü hazırlamışlar. Yemeğimizi yiyip eğlenmiştik. Eşim Elif Yılmaz ile birlikte konaklayacağımız otele doğru yola çıktık. Otele girdimizde resepsiyona doğru ilerlerken bir sataşma oldu. Hiç üzerime alınmadım. Resepsiyonda işlemleri yaparken hayatımda hiç tanımadığım bir kişi arkamdan bana sert bir şekilde tekme attı. Dönüp baktığımda tanımadım. Herhalde \'alkollü, birine benzetti \' diye düşünüp tekrar önüme dönüp işlemlerimize devam ettik. Ancak aynı kişi yanıma gelip, \'Beni tanıdın mı? diye sordu. Tanımadığımı söyleyince de bu kez \'Sen beni nasıl tanımazsın. Seni de karını da harcarım\' diyerek, bana giriştiler\" dedi.

\"OTEL PERSONELİ OLMASA BİZİ DARMADIĞIN EDECEKLERDİ\"

Saldırganların otel personelinin araya girmesi sonucu engellendiğini vurgulayan Hakan Yılmaz, \"Otel personeli olmasa bizi darmadağın edeceklerdi\" diye konuştu.

Ünlü oyuncu, olayın ardından kısa bir sürede polisin otele geldiğini ve şikayetçi olduklarını, eşiyle birlikte sağlık raporu aldıklarını ve eşi Elif Yılmaz\'ın kafasında 4 santimetrelik bir şişik olduğunu açıkladı. Yılmaz, \"Bu kadar adice bir saldırma bu kadar basit olabilir mi? Beni boş verin herkesin başına gelebilirdi\" dedi.

\"YALAN İFADELER NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ\"

Konuşmasında, saldırganların emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerin doğru olmadığını, yalan söylediklerinin altını çizen Hakan Yılmaz, görüntülerde her şeyin ortada olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, \"Saldırganın verdiği ifadede darp etme gerekçesi içler acısı. Benim \'vatana, millete milli değerlere toplum içinde küfür ettiğimi görünce gelmiş bana saldırmış\'. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Toplumun vicdanına bırakıyorum. Bu kadar basit bir yalana nasıl sığınabilirsin? Bu yalan ifadeler nedeniyle de tazminat davası açacağız\" şeklinde konuştu.

Hakan Yılmaz, yaşadıkları çirkin saldırı nedeniyle üzüldüğünü ama bunu en kısa sürede ailesiyle birlikte atlatacağını ve normal hayatına devam edeceğini paylaştı. Yılmaz, \"Her gün bu olaylar yüzlerce kez yaşanıyor. Kimse sessiz kalmasın. Bu arkadaş bunu belki de her gün yapıyor. O gün de bana çattı. Toplumda bu gibi insanları eğitmek lazım\" diye konuştu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Oyuncunun avukatı Süleyman Canacankatan ise konuşmasında yaptıkları incelemeler sonucunda saldırganların geçmişlerinde çeşitli kurşunlama olaylarına karıştığını öğrendiklerini belirterek, \"Olay yargıya intikal etti. Savcılık gerekli çalışmaları yapıyor. Bu konuda savcılıktan özellikle otel çalışanlarının tanık olarak dinlenilmesi için talepte bulunduk. Her şey görüntülerde de net görülüyor. Yargıya güveniyoruz, hak ettikleri cezayı alacaklar diye düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

