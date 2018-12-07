(Geniş haber) Güngören'de silahlı gaspçı kaçarken görüntülendi

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)-GÜNGÖREN\'de silahlı iki kişi aracına binmek üzere olan kişiyi silahla yaralayarak elindeki para dolu çantayı gasp etti.

Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Şüphelilerden biri motosiklete doğru koşarken cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sanayi Mahallesi Sancak sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan aracına giden kişiyi, motosikletli iki kişi takip etti. Motosikleti kullanan bir kişi sokağın başında hazır beklerken, diğer kişi ise aracına binmek üzere olan adamı durdurdu. Gaspçı, aracından inen kişinin para olan çantasını almaya çalıştı. Gaspçı direnen kişiyi bacağından silahla yaraladı. Çantayı alan gaspçılar, motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kişi ise çevredekilerin yardımıyla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan olaydan sonra yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çantayı alan kasklı kişinin kaçışı görülüyor. Olay anında ben dükkanında olduğunu belirten bir görgü tanığı, \"Vurulan kişi arabanın yanındaydı. Kasıklarından tam 3 kurşun yedi. Biz vurulan kişiyi, bir esnaf ile beraber çıkardık. İleride bir motosiklet bekliyordu. Buradaki kişi çantayı alıp beraber kaçtılar. Yaralıyı çevre esnafla birlikte bir arabayla hastaneye gönderdik\" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.