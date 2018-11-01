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(GENİŞ HABER) GAZİ MAHALLESİ'NDE TERÖR OPERASYONU 

  Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi'te operasyon düzenlendi

01 Kasım 2018 14:42

 

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi\'te operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyon Gazi Mahallesi\'ndeki Yürüyüş Dergisi binasına yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. 
Terörle Mücadele Şube Ekipleri Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Yürüyüş Dergisine operasyon düzenledi. Operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel Harekat Polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan operasyonda dergide bulunan dökümanlara el konulduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda bir kişi göz altına alındı. 

Görüntü dökümü:
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-Operasyondan görüntüler
-Özel Harekat Polisleri
-Helikopterin görüntüsü
-Genel ve detaylar

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