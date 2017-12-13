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(Geniş Haber) FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN'İN DEVLET OLARAK TANINMASI İÇİN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

* Mahmut Abbas, "Bütün gücümüzle artık işgal altındaki Filistin'in devlet olarak tanınması için çalışmamız gerekiyor"  "Sınırları olmayan bir devlet nasıl devlet olarak tanınabiliyor ki? İsrail'e buradan meydan okuyorum; bana sınırlarını göstersin

13 Aralık 2017 17:04

* Mahmut Abbas,

\"Bütün gücümüzle artık işgal altındaki Filistin\'in devlet olarak tanınması için çalışmamız gerekiyor\" 

\"Sınırları olmayan bir devlet nasıl devlet olarak tanınabiliyor ki? İsrail\'e buradan meydan okuyorum; bana sınırlarını göstersin.\"

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde konuştu. 
\"Donald Trump, Kudüs\'ü İsrail\'e hediye olarak takdim etmek istiyor\" diyen Mahmut Abbas, \"Sanki kendi ABD eyaletlerinden birisini İsrail\'e hediye ediyormuşçasına böyle bir davranış içine giriyor. Sanki dünyada tek karar sahibi kendisi, istediğini yapar, verir davranışı içinde. Ancak ilk defa tarihte bütün dünya ülkeleri, tek bir duruş göstererek, hatta öyle ki ABD\'nin yanında yer alamaya alışmış olduğumuz ülkeler dahi bu defa ABD\'nin yanında yer almadı\" ifadelerini kullandı. 
\"Bizler bugün burada bütün ümmeti, Müslümanları, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm halkları arkamıza alarak Kudüs\'ün işgaline karşı durmak için bir aradayız\" diyen Mahmut Abbas, \"ABD son olarak uluslararası hukuku hiçe sayıp bütün insanlığın vicdanını zedeleyecek bir karar almıştır. Bizler buradan çok net bir ifadeyle şunu söylemek istiyoruz; Kudüs eksiden olduğu gibi, halen devam ettiği gibi ve gelecekte olacağı gibi Filistin devletinin başkenti olacaktır\" şeklinde konuştu. 

\"İSRAİL\'E BURADAN MEYDAN OKUYORUM; BANA SINIRLARINI GÖSTERSİN\"
Mahmut Abbas sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Bir devletin uluslararası anlamda tanınması için 3 şartın oluşması gerekiyor. Bir tanesi yönetim, diğeri halkı ve sınırı. İsrail\'in halkı var, yönetimi var ama sınırları yok. Sınırları olmayan bir devlet nasıl devlet olarak tanınabiliyor ki? İsrail\'e buradan meydan okuyorum; bana sınırlarını göstersin. İsrail\'i bu konuda tanımakta 1947 yılında bu yana yanlıştır. Sınırları olmayan bir ülke uluslararası hukuk bağlamında tanınamaz. Filistin halkı Müslümanlarıyla, Hristiyanlarıyla Kudüs\'ü savunmaya devam edeceklerdir. Bizler kendi kurumlarımızı oluşturmaya ve savunmaya devam edeceğiz. Bizler ekonomimizle elimizden gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın birliği, toprağımızın birliği için bölünmeye ve parçalanmaya karşı durarak, uzlaşıya da devam edeceğiz.\" 

\"SAĞLAM KARARLA BU ZİRVEMİZİ TAMAMLAMALIYIZ\"
Abbas, \"Şüphesiz bu büyük suça, büyük tehlikeye karşı bizler artık çok net, sağlam kararla bu zirvemizi tamamlamalıyız. Hem Müslümanların, hem de Hristiyanların kutsal mekanlarını korumak adına bunu yapmalıyız. Bütün gücümüzle artık işgal altındaki Filistin\'in devlet olarak tanınması için çalışmamız gerekiyor\" dedi. 


Görüntü Dökümü:
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-Mahmut Abbas\'ın konuşması

13.12.2017 - 13.15 - Haber Kodu : 171213079

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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