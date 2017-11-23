(Geniş haber) FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da yapıldı

TFF Başkanı Demirören: \"TFF olarak fair-playin öncüsü olmak istiyoruz\"

FIFA Başkanı Infantino: \"TFF bizim için en önemli federasyonlardan biri\"

\"Futbolcu - menajer olayını tekrar değerlendireceğiz\"

\"Transfer dönemlerini kısaltabiliriz\"

\"Parası olmayan takımlar transfer yapamaz. Önümüzdeki yıl farklı kurallar getirebiliriz\"

\"Rusya\'da düzenlenecek olan Dünya Kupası bence muazzam olacak. Bu da FIFA\'nın imajını yükseltecek\"

\"Bence Finansal Fair-Play başarılı. Bu uygulama sayesinde 5 yılda kayıplar yüzde 90\'a yakın azaldı\"

\"Türkiye\'deki yabancı oyuncu kuralı hakkında tam bilgim yok ama bence tüm takımların kendi oyuncularını yetiştirmesi ve onlara önem vermesi gerekir\"

\"Türkiye\'nin EURO 2024\'ü çok güzel yapacağına eminim\"

\"VAR önemli bir uygulama. Buna yönelmeliyiz\"

FIFA\'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul\'da yapıldı.

FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016\'da başlatılan; stratejik konuları görüşmek, tartışma platformu oluşturmak, münazara ve bilgi alışverişi yapmak için FIFA\'ya üye ülkelerin bir araya geldiği zirvenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 20 ülkeden temsilci zirveye katılırken, basın toplantısı FIFA Başkanı Gianni Infantino\'nun konuşmaları ile başladı. Açıklamalarına Türkiye\'ye ve TFF\'ye teşekkür ederek başlayan Infantino, Beşiktaş\'ı da Şampiyonlar Ligi\'ndeki başarısından dolayı tebrik etti. Infantino futbolu korumak ve geliştirmek için gelirleri de artırmaları gerektiğini söyledi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise \"Infantino\'yu burada ağırladığımız için çok mutlu olduk. Kendilerine hoş geldin diyoruz. TFF olarak amacımız fair-playde öncü olmak. 94 yıldır birlikte ortak çalıştığımız FIFA ile bunu sürdürmeyi hedefliyoruz\" dedi.

DEMİRÖREN: \"TFF OLARAK FAIR-PLAY\'İN ÖNCÜSÜ OLMAK İSTİYORUZ\"

Infantino\'ya \"Hoş geldin\" diyerek sözlerine başlayan Demirören, şunları söyledi:

\"Bugün dünya futbolunun en üst kurulu FIFA\'yı ve Başkanı Infantino\'yu İstanbul\'da ağırlıyoruz. Kendilerini misafir etmekten büyük sevinç duyuyoruz ve \"Türkiyemize hoş geldiniz\" diyoruz. Sayın Infantino\'ya ve yönetimine, futbolun kalbinin attığı İstanbul\'da bulundukları için teşekkür ediyoruz. Ekonomisiyle dünyada ilk 6 ülke arasına giren, organizasyonlarıyla futbolun yükselen yıldızı olan Türkiye için bu ev sahipliği büyük bir onurdur. FIFA zirvesi, FIFA reformlarının temellerinin atıldığı çok önemli buluşmalardır. Bu toplantılar, futbolun dostluk barış ve kardeşlik ilkelerinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu ilkelerin yayılmasının yanı sıra Fair Play\'in öncüsü olmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Bizim için futbol barışın ortak dili. Futbolu öldüren, şiddet, şike, yasa dışı bahis, ırkçılık ve dopinge karşı mücadelemiz ise hep devam edecek. FIFA\'nın 26. üyesi olan Türkiye 94 yıllık süreçte FIFA ile hep iyi ilişkiler içerisinde bulundu. Bu iş birliğinin ortak projelerle artarak süreceğine inanıyorum.

Sayın Infantino\'ya bir kez daha teşekkür ediyor ve hepinizi saygı ile selamlıyorum.\"

INFANTINO: \"VERİMLİ BİR FUTBOL ZİRVESİ OLDU\"

Tüm federasyon çalışanlarına teşekkür eden Infantino\'nun açıklamaları şu şekilde:

\"Tüm federasyon çalışanlarına ve Türkiye\'ye bizi çok iyi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 farklı kıtadan temsilciler geldi. Geleceğe yönelik çeşitli çalışmalarda bulunduk. Verimli bir futbol zirvesi oldu. Altyapılardan yeni futbolcuların çıkması için elimizden geleni yapacağız. Özellikle kadın futbolunun Avrupa dışında gelişimi konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Ardından gelecek yıllarda yapacağımızı programı konuştuk. Şu ana kadar futbol projeleri için 1,4 milyar dolar para dağıtıldı. FIFA üyesi federasyonların yarısından fazlası bu gelirlerle desteklendi. Transfer sisteminin geleceğini değerlendirdik. Kulüp ve milli takımlar bazında uluslararası maç takvimi üzerinde ve oyuncuların milli takım seçimleri hakkında konuştuk. 2018 Mart\'ta Kolombiya\'da, ardından haziran ayında ise Rusya\'da toplantılarımız olacak.\"

\"TÜRKİYE, EURO 2024\'E ÇOK İYİ BİR EV SAHİBİ OLUR\"

\"Türkiye geçmişte de çok başarılıydı. Türkiye çok iyi ev sahibi olur, organize edebilir. Tabii kararı UEFA yönetim kurulu verecek, zor bir görevleri var. Adaylık için iki ülke var. Zor bir süreç. UEFA ya yeni ufuklara açılacak ya da bildiği bir ülkede organizasyonu düzenleyecek. Türkiye\'ye ve Almanya\'ya bol şanslar. Ev sahipliği konusunda karar vermek benim görevim değil ama Türkiye 1. veya 2. bitirir. Altın veya gümüş madalya alır. İki ülke var ya 1. ya da 2. olacak. Türkiye\'deki altyapı ve yeni statlar konusunda çok etkilendim. Türkiye\'de futbol çok önemli. Bazı ülkelerde o kadar önemli olmayabiliyor. Türkiye\'de ilginin ötesinde tutku var. Türkiye bir futbol ülkesi, harika bir şey. Futbolu DNA\'larında yaşayan bir ülke.\"

\"FARKLI MİLLİ TAKIMLARDA OYNAMA DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR\"

\"Farklı milli takımlarda oynayan oyuncuların durumu değerlendiriliyor. Farklı fikirler var. Bir futbolcunun sizin ülkeniz için oynaması biraz da gurur meselesi oluyor. Bu isteği belki de korumamız lazım. Kurallarda katı davranmamız gerekiyor. İstisnai durumlar olabilir. Dünya Kupası\'nda bir oyuncu herhangi milli takımda oynadı, sonra başka milli takımda oynayacak. Değerleri korumamız gerekiyor. Kalpten oynaman, gurur duyman, bunlar futbolun önemli değerlerinden. Gerçekten ait olduğunuz ülke için oynarsınız. Küresel dünyada yaşıyoruz, farklı durumlar olabiliyor.\"

\"FUTBOLCU MENAJERLERİ İLE İLGİLİ REVİZYONA GİTMELİYİZ\"

\"Menajerlik sisteminde düzenleme yapmak zorundayız. Çok şeffaf olacak. Herkes işini yapıyorsa elbette karşılığı olan parayı kazanması hakkı ama bu konunun düzenlenmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl bu konu revize edilecek.\"

\"YILDIRIM BAŞKAN \'OFSAYT OLMASIN\' DİYOR\"

\"Futbolda değişecek bir kural var mı\" sorusuna yanıt veren Infantino, şöyle konuştu:

\"Başkan \'ofsayt olmasın\' diyor. Bir de hakem olmasın, zaten ikisi de olmazsa bütün problemler çözülür. Futbol güzel bir spor dalı, bir şeyi değiştirmeye karar verdiğimiz zaman yüzlerce kez düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyi değiştirmemize gerek yok. Çeşitli fikirler öne sürülüyor, testler yapılıyor. Tamam yapılsın ama değişime gitmek için uzun bir yol var.\"

Infantino, 2026 Dünya Kupası\'nda 48 takımın olacağını hatırlatarak, \"48 takım 16\'lı gruplarda yer alacak. 2026 Dünya Kupası\'nda 48 takımın olma nedeni Türkiye\'nin olmaması. İtalya da katılmadı (Gülerek)\" diyerek sözlerini noktaladı.

Basın toplantısının ardından Yıldırım Demirören ile Gianni Infantino karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

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Haber: Sercan SAPANATAN - Kamera: Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)