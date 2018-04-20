T24 LogoT24 Logo
Gündem

(geniş haber)- Fatih'te tur otobüsleri çarpıştı: 19 öğrenci yaralandı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) FATİH'TE gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan iki tur otobüsü çarpıştı

20 Nisan 2018 14:56

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
FATİH\'TE gezi için Hakkari\'den gelen öğrencileri taşıyan iki tur otobüsü çarpıştı. Kazada 19 öğrenci yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Kennedy caddesi Florya istikameti Çatladıkapı Mevkii\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı\'nın düzenlediği \"Biz Anadoluyuz\" projesi kapsamında Hakkari\'den İstanbul\' a geziye gelen öğrencileri taşıyan tur otobüsleri kaza yaptı. Kırmızı ışıkta duran otobüse yine aynı geziye katılan öğrencileri taşıyan diğer otobüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde savrulan öğrenciler hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle çoğu kafasını ön koltuğa çarparak yaralanan 19 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşanılan kazayı anlatan Sinan Çapa isimli öğrenci, \"Yolda gidiyorduk fren mi tutmadı ne oldu bilmiyorum. Sonra çarptı. Yaralılar var. Onları hastaneye götürdüler. Panik olduk, korktuk\" dedi. Olayı anlatan otobüs  sürücüsü ise ,\"Aniden ışıkta durunca yerlerde ıslak; duramadı çarptı. Eyüp\'ten aldık çocukları. Sultanahmet\'e geziye gidiyorduk. Bu öğrenciler Hakkari\'den geliyordu\" diye konuştu.
Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi Florya istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kenara çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü. 

fotoğraflı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZİSTANBULDHA FATİHHakkariKazadaKazaKennedyFloryaMevkiiEdinilenBakanlığıAnadoluyuz"KırmızıYaşanılanSinanSonraYaralılarOnlarıPanikOlayıEyüpSultanahmetBuKennedy Caddesi Florya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24