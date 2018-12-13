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(Geniş haber) Fatih'te 2 kişi evde ölü bulundu 

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)-FATİH'te, yabancı uyruklu biri kadın iki kişi,  evde ölü bulundu

13 Aralık 2018 03:08

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)-FATİH\'te, yabancı uyruklu biri kadın iki kişi,  evde ölü bulundu. 
Saraç İshak Mahallesi Mollabey Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında oturan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 40 yaşlarında biri kadın iki kişinin kaldığı evden uzun süre çıkan olmaması ve ses gelmemesi üzerine, apartman sakinleri durumdan şüphelendi.  Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin evde öldüğünü belirledi.

\"CESETLERİ GÖRDÜM POLİSE HABER VERDİM\"
Apartman sakini Osman Karavaş \"Ben bu binada oturuyorum. Birinci kattaki komşum burada biri kadın iki kişinin öldüğünü söyledi. Biri Bangladeşli biri Nepal, Tüpten mi zehirlendi? Ne olduğu belli değil araştırılıyor. Ben gördüm cesetleri. Polise haber verdim. Ambulans geldi. Durum bundan ibaret. Ön taraf ayakkabıcı arkada tarafta da onlar kalıyormuş\" dedi.
Hayatını kaybeden kişilerin tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

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