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(Geniş Haber) ERHAN TİMUROĞLU ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ersan SAN / İstanbul DHA İstanbul’da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’yu öldürmekten aranan Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu adliyeye sevkedildi

16 Kasım 2017 16:24

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ersan SAN / İstanbul DHA
İstanbul’da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’yu öldürmekten aranan Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu adliyeye sevkedildi.
13 Kasım\'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yapılan operasyonda \"Kasten öldürme\" ve \"Uzun namlulu silahla iş yeri kurşunlama\" suçlarından aranan Erhan Timuroğlu Sancaktepe\'de yakalanmıştı. 
Erhan Timuroğlu ile birlikte C.A. da gözaltına alınırken; evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan Timuroğlu ve C.A. zırhlı polis aracına bindirilerek adliyeye götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Emniyetten çıkışı
-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi
-Detaylar 

16.11.2017 - 13.04 - Haber Kodu : 171116079

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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