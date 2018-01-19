(geniş haber)-  ERDOĞAN'DAN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA ELEŞTİRİ

\" Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye-EBRD İşbirliği Fonu Anlaşması\" imza töreninde yaptığı konuşmada kredi derecelendime kuruluşlarını eleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU EŞLİK ETTİ

Törene Erdoğan\'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile süregelen sağlam iş birliğimizi bugün imzalanacak olan anlaşma ile yeni bir safhaya taşıyoruz. Bu fon ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir. Özellikle resmi kalkınma yardımlarına büyük önem veriyoruz. Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri Türkiye\'dir. Eğer bunu milli gelire oranla alırsak Türkiye 1 numaradır. Geçtiğimiz yıl insani yardımlarda Amerika\'dan sonra milli gelire oranla ikinci sırada yer almamız sıradan bir olay değildir\" dedi .



YIL SONU BÜYÜME YÜZDE 7

Erdoğan, “Bir zamanların IMF kapısı önünde borç bekleyen Türkiye\'si artık geride kalmıştır. Bu yok. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır. Türk ekonomisi o denli sağlam temellere dayanıyor ki işte 3. çeyrekte yüzde 11 gibi bir büyüme yakalamak suretiyle nasıl bir toparlanma süreci içinde olduğunu ortaya koymuştur. Ve bunun yıl sonu itibariyle, 2017\'nin genelinde yüzde 7 civarında bir büyüme ile noktalanacağını da şu anda görüyoruz. 2018\'de bu yolu çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek, bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu konuda inancımız tamdır, kararlılığımız tamdır. Bize inanan, bizimle beraber bu yolculukta kararlı adım atmak isteyenler; inanıyorum ki ne onlar mahçup olacaktır, ne de biz\" diye konuştu.

“YA BU İŞİ ÖĞRETECEĞİZ, YA BU İŞİ ÖĞRETECEĞİZ\"

Kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye\'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil\" dedi. Erdoğan\'ın konuşmasının ardından Mehmet Şimşek ve Chakrabarti işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesinde Üsküdar\'da bulunan Hz. Ali Cami\'nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte imza törenine katıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan ve Çavuşoğlu\'nun görüntüsü

- Makam aracından görüntüler

- Erdoğan\'ın açıklamaları

- İmza töreni

- Detaylar

19.01.2018 - 15.19 Haber Kodu : 180119194

19.01.2018 - 15.21 Haber Kodu : 180119196

