(geniş haber) Erdoğan Güngören ilçe kongresinde konuştu

İhsan YALÇIN - Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemizin istiklaline kastedildiği o karanlık geceyi sizler cesaretinizle, mücadelenizle apaydınlık bir güne çevirdiniz. Sizler İstanbul\'un diğer ilçelerindeki kardeşlerimle beraber Türk demokrasi tarihine altın harflerle işlenen bir destan yazdınız o gece. Bağımsızlığı söz konusu olduğunda bu milletin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Dost-düşman herkes artık bir gerçeği kabul ediyor; Türk milletinin iradesini esir alabilecek, bu millete diz çöktürebilecek, korkutacak, sindirecek, pranga vuracak hiçbir dünyevi güç yoktur. Sultan Fatih\'in 5,5 asır önce yaktığı fetih ateşi ham dolsun halen gönülleri ısıtmaya devam ediyor. 7 düvele \'Çanakkale Geçilmez\' dedirten o inanç ve ruh bu topraklarda halen dimdik ayakta duruyor. Evelallah bizler bu şekilde kararlı durdukça, birbirimize kenetlendikçe, Türkiye\'yi hedeflerine ulaşmaktan kimse alıkoyamaz. Biz, işte bu salondaki gibi Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Arap, Boşnak hiçbir ayrım yapmaksızın birbirimizi Allah için sevmeye devam ettikçe, fitne girişimlerinin hiçbiri işe yaramaz\" diye konuştu.

\"ÖNCE BEN YÜRÜYECEĞİM...\"

Salondan yükselen \"Reis bizi Münbiç\'e götür\" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde istişarelerimizi yaparız. Eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim ondan sonra siz yürüyeceksiniz. Yüreklerimiz toplu vurduğu sürece nasıl FETÖ\'nün adeta bu milletin, bu ordunun tankını, topunu kullanmak suretiyle, o beslemeleri vasıtasıyla hani bu millete ihanet ettiler ya, işte sindirebildiler mi? Hayır. Bölücülerin ve arkasındaki güçlerin tehditleri de bizleri sindiremeyecek\" ifadesini kullandı.

\"AK PARTİ\'NİN GELECEĞİ İLE TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİ ADETA İÇ İÇE GEÇMİŞTİR\"

\"2019 seçimlerine kadar AK Parti\'nin hizmet bayrağını çok daha yükseklere çıkarmanın mücadelesini vermeliyiz\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız; AK Parti\'nin geleceği ile Türkiye\'nin geleceği adeta iç içe geçmiştir. Bu hareket ne kadar sağlam durursa ülkemiz de milletimiz de o kadar güçlü olur. 7 Haziran seçimleri en küçük bir sendelemenin ülkemize maliyetinin neler olabileceğini çok açık ve net göstermiştir\" şeklinde konuştu.

\"MEZAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"780 bin kilometreyle kareyle tek vatan. Vatanımızı böldürtmeyiz. Bölmeye gayret edenlere Gabar\'ı, Cudi\'yi, Tendürek\'i, Bestler Deresi\'ni nasıl mezar ettiysek, mezar etmeye devam edeceğiz. Ne oldu? Kaçtılar. Nereye? Suriye\'ye. Kovaladık mı? Kovaladık. Şuanda Afrin\'de etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 731. Devam. İdlib devam. Münbiç devam. Ve buranın gerçek sahipleri kimse onlara yerlerini, topraklarını inşallah teslim edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

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