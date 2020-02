(GENİŞ HABER) ERDOĞAN: (ABD İLE YAPTIRIM KRİZİ) ŞİMDİ ARAMIZDA BÖYLE BİR ŞEY YOK 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığındaki Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı\'nın yedincisi İstanbul Mabeyn Köşkü\'nde düzenlendi. Toplantıda ilk olarak Erdoğan ve Poroşenko basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından liderler heyetler arası görüşme yapıldı.

Heyetler arası toplantının sonrasında iki lider ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

ANLAŞMA İMZALANDI

Basın toplantısında ilk olarak iki ülke arasında savunma sanayi ve kalkınma alanlarında anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey yedinci toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar ÇAM ile Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ukroboronprom Arasında Mutabakat Muhtırası, Savunma Sanayii Başkanı Sayın İsmail Demir ve Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin tarafından imzalandı.

KIRIM VURGUSU

İmza töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün yaptığımız anlaşmada serbest ticaret anlaşmasını da yıl sonuna kadar bitirmekte kararlıyız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyoruz. Savunma sanayi alanında da iş birliğimiz her geçen gün artarak devam ediyor. Şirketlerimiz ortak projelere imza atar hale geldiler. Konsey toplantısı ilişkilerimizin ahdi zeminin hazırlanmasına vesile oluyor. Az önce Poroşenko ile ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge Ukrayna\'da yapacağımız zirveye kadar biz yol haritamızdır. Bu ikili ve heyetler arası görüşmelerde bölgesel konuları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna\'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün korunması konusundaki tutumumuz yineledik. Kırım\'ın yasadışı ilhafını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı yineledik. Ülkemiz ister Kırım\'da yaşayan isterse işgal sonrasında Kırım\'dan ayrılan Kırım Tatarlarının haklarını korumaya devam edecektir. Kırım Tatarı kardeşlerimiz sahip çıktıları için değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Erdoğan, Ukrayna\'nın doğusundaki çatışmaların da uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl çözümlere kavuşmasını temenni ettiklerimi belirtti.

“FETÖ\'NÜN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN İŞBİRLİĞİMİZİN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM\"

Erdoğan, “Ülkemiz Ukrayna\'daki reform sürecini de gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması sadece Ukrayna\'nın değil tüm bölgenin de yararına olacaktır. Ukrayna ile ikili ilişlilerimin önemli bir noktası olan FETÖ konusuna değinmek isterim. 15 Temmuz\'un ardından Ukrayna makamları gereğini yaparak, dostluğunu göstermiştir. Önümüzdeki dönemde de FETÖ\'nün tamamen ortadan kaldırılması için işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda Maarfi Vakfı ve Ukrayna Milli Eğitim Bankalığı\'nın iş birliğine vurgu yapmak istiyorum\" dedi.

“İŞ BİRLİĞİMİZE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ\"

Poroşenko, Türkiye\'nin, uluslararası sahada Ukrayna\'nın kilit ortaklarından biri olduğunu ifade etti. Poroşenko, toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, “Siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanında taraflar mevcut engelleri aşma çabası gösterdiler. Mevcut şartlar altında bizim önceliğimiz güvenlik ve askeri işbirliğiydi. Sayın Erdoğan\'ın Ukrayna\'nın toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı, Kırım\'ı tanımaması ve Rusya\'nın doğu tarafındaki silahlı saldırısını kınadığı için teşekkür ediyorum. Siyasi mahkumların Rusya\'da yasa dışı tutulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda bize gösterilen yardımı büyük bir takdirle karşılıyoruzö dedi.

Poroşenko, “BM Barış gücünün konuşlandırılması için bir karar olacaksa eğer Türkiye\'nin bu barış gücüne katılmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

“BİZİM HEDEFİMİZ ŞU, BİR AN ÖNCE MÜNBİÇ\'TEN BU TERÖR ÖRGÜTLERİ PYD VE YPG\'NİN ÇIKMASIDIR\"

Konuşmaların ardından, ABD ile iki bakan uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ve kuzey Suriye\'deki son gelişmelerin sorulması üzerine, \"ABD Başkanı Trump ile yaptığımız görüşmede masada çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Suriye\'deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç\'te devriye çalışmaları şu an devam ediyor. Görüşmeyi yaptığımız günde de zaten bu çalışmalarla ilgili hareket başlamıştı. Önce eğitim çalışmaları Gaziantep\'te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikte yaptılar. Ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti. Devam ediyor. Bizim hedefimiz şu, bir an önce Münbiç\'ten bu terör örgütleri PYD ve YPG\'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir. Çünkü bununla ilgili Dışişleri bakanımız Amerika Dışişleri bakanı Pompeo arasında belirlenmiş bir yol haritası vardı. Bu 90 günlük bir yol haritasıydı. Ancak bu yol haritasına uyulmadı. Şimdi bu yol haritasının artık uygulamaya koyulma zamanı dedik. Bu süreç başladı devam ediyor\" diye konuştu.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Erdoğan konuşmasının devamında ABD ile yaşanan normalleşme sürecine değinerek, \"Bir diğer önemli konu da malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası\'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisi ile görüştük, \'bu konularla ilgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim\' dedi. Münbiç\'le ilgili yine aynı şekilde, \'ilgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim\' dedi. Münbiç konusu ile ilgili olarak bakan arkadaşlarına verdiği talimatı gerçekten biz de gördük. Nitekim onların Savunma Bakanı, Savunma Bakanımızı hemen ertesi gün aradı. Aynı şekilde de \"Hazine Maliye Bakanlarına da hemen talimatı vereceğim\" dedi. Bizim Hazine ve Maliye bakanımızı da hemen ertesi gün aradılar. Şu anda görüşmeler bu konu ile ilgili devam ediyor. Bu sürecin başlamış olması her türlü öneme haiz. Bir diğer taraftan İçişleri ve Adalet bakanlarımızla alakalı konuya gelince orada da eş zamanlı olarak bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak Amerika ve Türkiye saati ile belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Şimdi aramızda böyle bir şey yok. Süreci karşılıklı olarak takip ediyoruz. 10-11 Kasım\'da malum Paris\'te uluslararası toplantı var. Bu toplantıda sayın Trump\'la orada da bir görüşmeyi daha farklı konular olmak üzere, yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Sayın Putin\'le aynı şekilde. Dünya liderleriyle bu tür konuları görüşme fırsatını da yakalayacağız\" ifadelerini kullandı.

HEYETLER

Türk heyetinde Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin yer aldı.



