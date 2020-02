Geniş Haber// Doktorları açıkladı: Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)- KADİR İnanır\'ın doktoru Prof. Dr. Naci Koçer, \"Artık kendisi yoğun bakımda değil, yatakta. Dünden itibaren de ayağa da kaldırdık\" dedi.

Geçtiğimiz pazar günü beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan ünlü sanatçı Kadir İnanır\'ın sağlık durumuyla ilgili, Prof. Dr. Naci Koçer ile Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya açıklama yaptı.

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer, \"Sabah Kadir beyle beraber bir toplantı yaptık. Artık kendisi yoğun bakımda değil yatakta. Dünden itibaren ayağa da kaldırdık. Şuan herhangi bir fiziksel problemimiz yoktur. Dünyada teknolojik gelişmeler oluyor. Artık beyin ve beyin damarlarını görüntüleyebiliyoruz. Özellikle damar tıkanıklıklarını çok önceden saptayabiliyoruz. Hele hele böyle ani damar tıkanıklıklarında tanıyı koymak radyoloji bölümünde artık standart bir durum haline gelmiştir. Kadir Bey\'de de hastaneye hızlı gelmesi nedeniyle bu tanı çok hızlı konulabilmiştir. Ve anjiyo grafiği kullanılarak damarların içindeki pıhtıları temizlemek mümkündür ve bunu standart olarak yapmaktayız\" dedi.

\"KADİR BEY\'DE KISA SÜREDE TANI KONULDU VE PIHTI ÇIKARILDI\"

İnanır\'a kısa sürede müdahale edildiğini ve pıhtının çıkarıldığını belirten Naci Koçer, \"Kasıktan genelde gireriz biz beyin için çünkü kasıktan girdiğimiz zaman kalbin çevresinden beyin damarlarına girmek daha kolaydır. Örneğin kalp işlemlerinde kol daha çok tercih edilir. Biz de koldan yapabiliyoruz ama genelde kasığı tercih ediyoruz. Kadir Bey\'in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi. Zaten bu tür ani damar tıkanıklıklarında beyin cerrahisinin yani açık ameliyatın kafatasının çıkarılarak yapılan ameliyatların yeri çok kısıtlıdır. Asıl işlem o pıhtının dışarı alınmasıyla mümkündür ve yandaş bazı ilaçlarla o pıhtının erimesini kolaylaştırmakla mümkündür. Kadir Bey\'de de bu zamanında etkin yapıldı çünkü tanısı kısa bir sürede konuldu. Damara kısa sürede girildi pıhtı kısa sürede çıkartıldı. O nedenle kansız kalan beyin bölgesi oldukça büyük bir alandı. Rahatlıkla kan akışı sağlanıp problemsiz duruma geldi\" diye konuştu.

\"ŞUAN NORMAL DURUMDA HER TÜRLÜ AKTİVİTESİNİ YAPABİLİYOR\"

Koçer, \"Şu an konuşan yürüyen her türlü normal aktivitesini yapan bir kişi olarak duruyor. İşlemden hemen sonra da böyleydi ama bugünlerde biraz daha rahat. Şimdiye kadar yoğun bakımda tutmamızın nedeni tabi ki bu pıhtıyı attıran bazı risk faktörleri var. Bu döneme kadar o risk faktörlerini kontrol altında tuttuk. Vücut bize iyi cevap verdi. O nedenle dün yatağına çıkarttık. Kardiyoloji ve nöroloji ile çok yakın bilgi alışverişi içindeyiz. Kadir beyin nörolojik tablosu çok iyi\" ifadesini kullandı.

\"İNMEDE İLK 4 SAAT ÇOK ÖNEMLİ\"

İnmede İlk dört saatin çok önemli olduğu belirten Prof. Dr. Naci Koçer, \"Hastanıza yardım etmek istiyorsanız altın saatler ilk dört saat. Bu zaman dilimi içerisinde hastanın en yakın hastaneye gitmesi gerekir. Aksi halde beyinde hasar kalıcı olur\" diye konuştu.

\"MÜMKÜN OLABİLECEK EN KISA SÜREDE ÇIKARTMAK İSTİYORUZ\"

Kadir İnanır\'ın ne zaman taburcu olacağına ilişkin soruya Koçer, \"Kadir Bey\'in ne zaman taburcu olacağını tam bilmiyoruz. Risk analizlerini yapıyoruz. Biz de çok hastanede tutma taraftarı değiliz. Mümkün olabilecek en kısa zamanda çıkartmak istiyoruz. Şuan ki bulgular çok olumlu bu bizi sevindiriyor\" şeklinde cevap verdi.

\"O PIHTIYI ZAMANINDA ÇIKARAMASAYDIK KALICI BİR FELÇ OLABİLİRDİ\"

Nöroloji Uzmanı Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya ise \"Ani gelişen sol tarafından güçsüzlük ve konuşma bozukluğu şikayetiyle hastanemize geldi. Bu nörolojik açıdan şu anlama geliyordu. Beyninin sağ tarafında bir problem olduğu anlamına geliyordu. Görüntüleme yöntemleriyle gördük ki ana beyin damarında bir pıhtı var. Küçük bir enfarktüsü var. Beyninin çok büyük bir alanı risk altındaydı. Beslenmesi yetersizdi. Eğer o pıhtıyı zamanında çıkaramasaydık kalıcı bir felç olma olasılığı çok yüksekti. Neyse ki Kadir Bey\'de her şey olması gerektiği gibi oldu ve tam olarak işlem sonrası nörolojik muayenesi normale döndü. Konuşması ve anlaması tamamen normal. Her işini kendi yapabilecek durumda. Bu aşamadan sonra da bu pıhtının neden olduğuna dair bir takım tetkikler ve bunların tedavisi devam ediyor. Buna biz inmede ikinci koruma diyoruz. Bu iş tamamlandıktan sonra Kadir Bey ilaçlarını kullanarak normal hayatına devam edecek\" dedi.

