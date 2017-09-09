(Geniş Haber) D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır...

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Edirne istikametinde saat 14.30\'da 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak Mecidiyeköy Metrobüs durağında bekleyen ve kaza anını gören vatandaşlar koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2\'si çocuk 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan ve yara almadan kurtulan lüks aracın kadın sürücüsü kaza yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

\"DURUMU AĞIRDI\"

Kazaya karışan sürücülerden biri, \"Öndeki araç durdu telefonla oynuyormuş. Bu önüme kırdı ben ben de ona vurdum kaçamadım. Arabada ikisi arkada biri önde 3 çocuk vardı. Öndeki başını çarpmış kafa tramvası vardı durumu ağırdı\" diye konuştu.

TRAFİK AKIŞI 1 ŞERİTTEN SAĞLANABİLDİ

Bu arada kaza nedeniyle trafik akışı 1 şeritten sağlanabildi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 4 aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Yerde yatan yaralılar

-Kaza yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Kaza yapan araçtan inen ve ağlayan çocuklar

-Kazaya karışan lüks araç sürücüsü kadının hıçkırarak ağlaması

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Kaza yapan sürücüler ile röportajlar

-Araçların çekiciye alınması

-Genel ve detay görüntüler

09.09.2017 - 14.48 - Haber Kodu : 170909106

09.09.2017 - 15.08 - Haber Kodu : 170909120