 (geniş haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Takkeleri değişiriz

Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Buradan AVM\'cilere bir daha sesleniyorum, Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz\" dedi.

Erdoğan, TEKNOFEST\'teki ödül töreni sırasında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz bunların hepsini aşacağız, siz bu konuşulanlara filan bakmayın, dolar molar filan falan, biz bunların hepsini aşar geçeriz. Onun için buradan AVM\'cilere bir daha sesleniyorum, Tük Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası\" dedi. \"Açık oylama yapıyorum evet mi?\" diyen Erdoğan, alandakilerin \"evet\" yanıtını vermesi üzerine, \"kabul edilmiştir\" ifadesini kullandı.

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